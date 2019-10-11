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Mehmetçik için 'zafer' duası

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Milletimize, vatanımıza kasteden terör örgütlerini ortadan kaldırmak için mücadele vermekte olan şanlı Mehmetçik'imize, tüm güvenlik güçlerimize yardım eyle Allah'ım." diye dua etti.

11 Ekim 2019 Cuma 08:57
Mehmetçik için 'zafer' duası

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Muğla'dakiŞahidi Camisi'nde sabah namazında Fetih suresi okunarak dua edildi.

Camide Fetih suresinden ayetler okuyup, sabah namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için "zafer" duası etti.

Erbaş, namazdan sonra yaptığı duada şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda sınırımızın ötesinde barış getirmek için fitneyi ortadan kaldırmak, tefrikayı ortadan kaldırmak, milletimize, vatanımıza kasteden terör örgütlerini ortadan kaldırmak için mücadele vermekte olan şanlı Mehmetçik'imize, ordumuza, tüm güvenlik güçlerimize yardım eyle Allah'ım. Bütün askerlerimizin düşmana karşı atışlarını isabetli bir şekilde muvaffak eyle Allah'ım. Allah'ım ülkemizin içerisinde ve dışarısında milletimize kastetmiş olan hainlere fırsat verme. Milletimizi, devletimizi ilelebet payidar eyle Allah'ım."

Duaya, askerler, özel harekat polisleri, öğrenciler, vatandaşlar ve protokol mensupları katıldı.

Camiden çıkarken askerler ve öğrencilerle fotoğraf çektirip vatandaşla sohbet eden Ali Erbaş, bahçedeki Şeyh Şahidi'nin türbesini de ziyaret edip, dua okudu.

Mehmetçik için camilerde Fetih suresi okundu

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kayseri, Kırıkkale ve Yozgat'taki camilerde Fetih suresi okundu.

Kayseri'de Cami Kebir Camisi'nde sabah namazının kılınmasının ardından Fetih suresi okundu, ardından cemaat, harekata katılan askerlerin başarısı için dua etti.

İl Müftüsü Şahin Güven, huzur ve barışı tesis etmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını söyledi.

Barış harekatını gerçekleştiren Mehmetçik'in her zaman yanında olduklarını belirten Güven, "Onlara manevi bir güç ve destek vermek için camilerde toplanıyoruz. Duaların kabul olduğu bu sabah namazında ordumuzun muzafferiyeti için dua ediyoruz. Fetih Suresini okuyoruz." diye konuştu.

Programda Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih suresini cemaatle birlikte dinleyip, Mehmetçik için dua etti.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Nur Camisi başta olmak üzere il genelindeki bütün camilerde, başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih suresi okundu.

Sabah namazının kılınmasının ardından cemaat, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması ve harekata katılan askerlerin başarısı için dua etti.

Yozgat

Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camisi başta olmak üzere bütün camilerde, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih suresi okundu, dua edildi. 

Sabah namazının kılınmasının ardından İl Müftüsü Salih Sezik, cemaatle birlikte, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti. 

 

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 08:57
  1. Kırıkkale
  2. Yozgat
  3. Kayseri
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  6. dua
  7. Muğla
  8. Anadolu Ajansı

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