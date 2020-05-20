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Mehmetçik Hudut’ta kaçakçılara göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari, Doğubayazıt, Hatay ve Şanlıurfa hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda kaçak malzemenin ele geçildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 19:19:18 -
Mehmetçik Hudut’ta kaçakçılara göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari, Doğubayazıt, Hatay ve Şanlıurfa hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda kaçak malzemenin ele geçildiğini duyurdu.



Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sayfası Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Hudut Birliklerimiz tarafından Hakkari, Doğubayazıt, Hatay ve Şanlıurfa hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde kaçakçılık yapan 14 şahıs ile birlikte 10 AK-47 piyade tüfeği, 7 Av Tf., 7 Havalı Tf., 11.100 paket kaçak sigara ve 50 paket Captagon hap ele geçirildi” denildi.

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