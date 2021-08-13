Mehmetçik hayat kurtarmaya devam ediyor

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Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinin ardından yapılan çalışmalarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Sinop ve Kastamonu’daki sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlarımızı güvenli bölgelere ve sağlık kurumlarına tahliye etmeye devam ediyor. Bölgede bulunan Mehmetçik şu ana kadar 545 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.