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Gündem Mehmetçik hayat kurtarmaya devam ediyor
Gündem

Mehmetçik hayat kurtarmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Sinop ve Kastamonu’daki sel felaketinde mahsur kalan vatandaşları güvenli bölgelere ve sağlık kurumlarına tahliye etmeye devam ettiği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 17:06:14 - 2021-08-13 17:06:13

yeniakit.com.tr

Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinin ardından yapılan çalışmalarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Sinop ve Kastamonu’daki sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlarımızı güvenli bölgelere ve sağlık kurumlarına tahliye etmeye devam ediyor. Bölgede bulunan Mehmetçik şu ana kadar 545 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.

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