Mehmetçik düşmanı! SİHA Sezgin kendinden bekleneni yaptı

Türkiye'nin milli değerlerine yönelik her türlü saldırının arkasında yer alan ve PKK'lı terörislerin ağzıyla açıklamalarda bulunan TTB'nin 'kimyasal silah' iddiasını CHP de sahip çıktı.

SİHA Sezgin TSK'ya yapılan saldırıyı sahiplendi

Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen bir kanala bağlanan Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kimyasal silah kullanmakla suçladı.

Yapılan kalleşliğe sahip çıkan diğer bir isim ise CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu oldu.

Tanrıkulu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne soru önergesi sunacağını söyledi.

Tanrıkulu, "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibarıyla iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç." ifadelerini kullandı.