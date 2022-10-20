  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mehmetçik düşmanı! SİHA Sezgin kendinden bekleneni yaptı
Gündem

Mehmetçik düşmanı! SİHA Sezgin kendinden bekleneni yaptı

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı yönündeki iddiasını ardından CHP'li Sezgin Tanrıkulu da konu hakkında Meclis'e soru önergesi vereceğini söyledi. Tanrıkulu'nun bu kepazeliği Mehmetçik'e olan düşmanlığını gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 12:06:00 -
Mehmetçik düşmanı! SİHA Sezgin kendinden bekleneni yaptı

Türkiye'nin milli değerlerine yönelik her türlü saldırının arkasında yer alan ve PKK'lı terörislerin ağzıyla açıklamalarda bulunan TTB'nin 'kimyasal silah' iddiasını CHP de sahip çıktı.

SİHA Sezgin TSK'ya yapılan saldırıyı sahiplendi

Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen bir kanala bağlanan Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kimyasal silah kullanmakla suçladı.

Yapılan kalleşliğe sahip çıkan diğer bir isim ise CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu oldu.

Tanrıkulu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne soru önergesi sunacağını söyledi.

Tanrıkulu, "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibarıyla iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç." ifadelerini kullandı.

Demirtaş'a borcunu peşin ödedi! SİHA Sezgin, Millete olan borç ne olacak!
Demirtaş'a borcunu peşin ödedi! SİHA Sezgin, Millete olan borç ne olacak!

Gündem

Demirtaş'a borcunu peşin ödedi! SİHA Sezgin, Millete olan borç ne olacak!

SİHA Sezgin'den sonra SİHA Aytun da çıktı
SİHA Sezgin'den sonra SİHA Aytun da çıktı

Gündem

SİHA Sezgin'den sonra SİHA Aytun da çıktı

Feyzioğlu'ndan SİHA düşmanı Sezgin Tanrıkulu'na sert tepki
Feyzioğlu'ndan SİHA düşmanı Sezgin Tanrıkulu'na sert tepki

Gündem

Feyzioğlu'ndan SİHA düşmanı Sezgin Tanrıkulu'na sert tepki

Süleyman Soylu tepkisi" target="_blank">
CHP'li Sezgin Tanrıkulu rezilliğine Süleyman Soylu tepkisi
CHP'li Sezgin Tanrıkulu rezilliğine Süleyman Soylu tepkisi

Gündem

CHP'li Sezgin Tanrıkulu rezilliğine Süleyman Soylu tepkisi

"M. Kemal yaşasaydı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu İstiklal Mahkemelerinde yargılatır, idama mahkum ettirirdi"

Gündem

"M. Kemal yaşasaydı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu İstiklal Mahkemelerinde yargılatır, idama mahkum ettirirdi"

CHP'li SİHA Sezgin PKK'lı teröriste ağladı
CHP'li SİHA Sezgin PKK'lı teröriste ağladı

Gündem

CHP'li SİHA Sezgin PKK'lı teröriste ağladı

CHP'li SİHA Sezgin'in arkasından yas tuttuğu teröristin mezarı!
CHP'li SİHA Sezgin'in arkasından yas tuttuğu teröristin mezarı!

Siyaset

CHP'li SİHA Sezgin'in arkasından yas tuttuğu teröristin mezarı!

CHP'li Sezgin Tanrıkulu APO’ya sahip çıktı! Sosyal medya yıkıldı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu APO’ya sahip çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Gündem

CHP'li Sezgin Tanrıkulu APO’ya sahip çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23