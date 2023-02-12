Mehmetçik 25 çadır kentte 3500 çadır kurdu
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin deprem bölgesinde 25 çadır kentte toplam 3 bin 500 çadırın kurulmasına katkıda bulunduğunu açıkladı.
Türkiye tüm kurumlarıyla "asrın felaketi"nin yaralarını sarmaya devam ediyor.
Mehmetçikte felaketin ilk anından beri vatandaşlara destek oluyor.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlk günden bu yana durmadan, yorulmadan Hatay’da çadır kurma çalışmalarına aralıksız devam eden Mehmetçik, 25 çadır kentte toplam 3 bin 500 çadırın kurulmasına katkıda bulundu. Türkiye tek yürek” ifadelerine yer verdi.