Mehmetçiğin denizlerde gövde gösterisi devam ediyor

Yeni Akit ANKARA

Deniz Kuvvetleri komutanlığı tarafından 2 yılda bir icra edilen DOĞU AKDENİZ- 2021 Davet Tatbikatı başladı.

Milli Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Deniz Kuvvetlerimizin 2 yılda bir icra ettiği DOĞU AKDENİZ- 2021 Davet Tatbikatı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) unsurlarının katılımı ile Doğu Akdeniz’de geniş alanda başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikata; 36 gemi, 3 denizaltı, 18 uçak, 19 helikopter, 5 İHA, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri, Amfibi Hücum Timleri, SAT/SAS görev timleri, kıyı birlikleri, kamu/sivil kurum ve kuruluşları ile tatbikat kontrol merkezi dâhil yaklaşık 5 bin personel katıldı.” bilgileri verildi.