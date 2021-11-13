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Aktüel Mehmetçiğin denizlerde gövde gösterisi devam ediyor
Aktüel

Mehmetçiğin denizlerde gövde gösterisi devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Doğu Akdeniz 2021 Davet Tatbikatı’nın başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 16:17:00 -
Mehmetçiğin denizlerde gövde gösterisi devam ediyor

Yeni Akit  ANKARA

Deniz Kuvvetleri komutanlığı tarafından 2 yılda bir icra edilen DOĞU AKDENİZ- 2021 Davet Tatbikatı başladı.

Milli Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Deniz Kuvvetlerimizin 2 yılda bir icra ettiği DOĞU AKDENİZ- 2021 Davet Tatbikatı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) unsurlarının katılımı ile Doğu Akdeniz’de geniş alanda başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikata; 36 gemi, 3 denizaltı, 18 uçak, 19 helikopter, 5 İHA, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri, Amfibi Hücum Timleri, SAT/SAS görev timleri, kıyı birlikleri, kamu/sivil kurum ve kuruluşları ile tatbikat kontrol merkezi dâhil yaklaşık 5 bin personel katıldı.” bilgileri verildi.

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