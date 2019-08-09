Mehmet Yavuz kimdir? HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz nerede toprağa verilecek?
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki Mehmet Yavuz kimdir? HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz nerede toprağa verilecek?Mehmet Yavuz'un cenazesi, Kahta ilçesindeki Merkez Celaladdin Camisi'nde cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kahta Oduncular Aile Mezarlığı'na defnedilecek.09 Ağustos 2019 Cuma 10:03
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki Mehmet Yavuz kimdir? HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz nerede toprağa verilecek? Mehmet Yavuz'un cenazesi, Kahta ilçesindeki Merkez Celaladdin Camisi'nde cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kahta Oduncular Aile Mezarlığı'na defnedilecek.
Bir süre önce böbrek kanseri teşhisiyle tedavi altına alınan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde vefat etti. Mehmet Yavuz'un vefat haberini HÜDA PAR Genel Başkan Danışmanı Dr Halef Yılmaz, Twitter hesabından duyurdu. Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili adayı olması nedeniyle istifa ettiği HÜDA PAR Genel Başkanlığı görevine, Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Yavuz getirilmişti.
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