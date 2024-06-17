Mehmet Yalçınkaya'dan kavurma tarifi! Doğal yöntemi: Her biri lokum gibi oluyor! Herkes bayram edecek

Bayramların vazgeçilmezi olan kavurma tarifi, bu yıl da büyük ilgi görüyor. Şef Mehmet Yalçınkaya, "İyi kavurma nasıl yapılır?" sorusuna detaylı bir yanıt verdi.

Mehmet Şef'in Kavurma Reçetesi

Malzemeler:

Dinlenmiş et (but veya tranç)

Etin yağı (kuyruk yağı tercih edilebilir)

Tuz

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Hazırlık:

Etin Dinlenmesi: Etin kesildikten sonra hemen tüketilmemesi gerekiyor. İlk gün sakatat tüketimi önerilirken, kavurmanın en az iki saat dinlenmiş etle yapılması gerektiğini belirten Şef Yalçınkaya, taze etin mideyi rahatsız edebileceğini söylüyor.

Yağ Hazırlığı: Kavurmalık bölgeden alınan yağı tencereye koyup eritmek ve kıkırdakları çıkarmak gerekiyor.

Etin Kavrulması: Yağı erittikten sonra kuşbaşı doğranmış etleri ekleyip kavurun. Etin suyunu çektikten sonra tencerenin kapağını kapatıp 5 dakika dinlendirin. Tuzu en son ekleyin, çünkü tuz eti sertleştirir.

Soğan Kullanımı: Kavurmanın içine doğranmış soğan konulmamalı. Eğer soğan tadı istenirse, kavurma tenceresinin ortasına bütün bir soğan koyulabilir, ancak doğranmış soğan kullanılmamalı.

Pişirme Yağı: Kavurma, sadece kendi yağı veya kuyruk yağı ile pişirilmeli. Tereyağı veya zeytinyağı kullanılmamalı.