Mehmet Topal yeni takımı için yola çıktı

1924 yılında kurulan ve bu sezon 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Petrolul Ploieşti, teknik direktörlük görevine Mehmet Topal'ı getirdi.

Mehmet Topal ve ekibi bu akşam Bükreş'e uçarak sonrasında Ploieşti'ye geçtiler. Eşi Selda Topal ve oğlu Mehmethan ile birlikte gittiği havaalanında büyük ilgi gören genç teknik adam, Rumen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'nin 100'üncü yılında kulübün başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Topal, Romanya futbolunun efsane ismi Gheorge Hagi konusunda gelen bir soru üzerine "Onu seviyoruz ve saygı duyuyoruz. O gerçekten büyük bir karakter ve çok büyük bir futbolcu. O bir efsane" dedi.

Daha sonra havalimanından ayrılan Mehmet Topal, Romanya ekibinin yöneticileriyle yemekte buluştu. Başkan ve kulübün sahibi olan Cristian Fogarassy'nin davetinde sarı-lacivertli kulübün yöneticileri Claudiu Tudor, Paul Pintilie, Costel ilie, Cosmin Stegaru, George Negoitescu ile Pertev Öngüner de yer aldı.

Mehmet Topal ile Romanya'ya giden kafilede, yardımcıları Cafer Oğuz Kaynar, İbrahim Kemal Menderes ve Yunanistanlı antrenör Pantelis Pantelopoulos da yer alırken; Romanya'dan asistan antrenör Florin Stinga, kondisyoner Laurentiu Marinescu ile kaleci antrenörü Catalin Grigore ekibe dahil oldu. Mehmet Topal için resmi imza töreni yarın TSİ 18.00'de taraftara açık bir şekilde stadyumda olacak. Topal, imza töreninin ardından takıma ilk çalışmasını taraftarın huzurunda yaptıracak.

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