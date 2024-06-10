  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Murat Ülker'den Fenerbahçe paylaşımı geldi! "İşte Fenerbahçe'ye yakışan budur"

Bölgede gerilim artıyor! Husiler yeni gelişmeyi duyurdu

Aziz Yıldırım kürsüye gelerek bakın neler söyledi! Ali Koç taraftarları coştu...

Volvo gümrük vergilerinden kaçmak için Belçika'da: Elektrikli araç üretimini kaydırıyor ortaya çıktı!

Bakan Tunç'tan YKS açıklaması! "Soruşturma başlatılmıştır"

Ali Koç'un Fenerbahçe'de en büyük başarısı koltuğunu kaybetmemek oldu! Resmi sonuçlar bekleniyor: Ali Koç ile yola devam

Cumhurbaşkanı Erdoğan canavar diyerek acı gerçeği açıkladı! "Her yıl 85 bin insanımızı kurban veriyoruz"

Rus Su-57 savaş uçağı kamikaze İHA sistemi ile vuruldu!

YKS 2024 soru ve cevapları yayınlandı!

İlk sonuçlar gelmeye başladı! Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Tüm haberler gelmeye başladı...
Spor Mehmet Topal yeni takımı için yola çıktı
Spor

Mehmet Topal yeni takımı için yola çıktı

Yeniakit Publisher
2024-06-10 03:39:00 -
Mehmet Topal yeni takımı için yola çıktı

Petrolul Ploieşti Teknik Direktörü Mehmet Topal, yeni takımının başına geçmek için Romanya’ya doğru yola çıktı.

1924 yılında kurulan ve bu sezon 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Petrolul Ploieşti, teknik direktörlük görevine Mehmet Topal'ı getirdi.

Mehmet Topal ve ekibi bu akşam Bükreş'e uçarak sonrasında Ploieşti'ye geçtiler. Eşi Selda Topal ve oğlu Mehmethan ile birlikte gittiği havaalanında büyük ilgi gören genç teknik adam, Rumen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'nin 100'üncü yılında kulübün başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Topal, Romanya futbolunun efsane ismi Gheorge Hagi konusunda gelen bir soru üzerine "Onu seviyoruz ve saygı duyuyoruz. O gerçekten büyük bir karakter ve çok büyük bir futbolcu. O bir efsane" dedi.

Daha sonra havalimanından ayrılan Mehmet Topal, Romanya ekibinin yöneticileriyle yemekte buluştu. Başkan ve kulübün sahibi olan Cristian Fogarassy'nin davetinde sarı-lacivertli kulübün yöneticileri Claudiu Tudor, Paul Pintilie, Costel ilie, Cosmin Stegaru, George Negoitescu ile Pertev Öngüner de yer aldı.

Mehmet Topal ile Romanya'ya giden kafilede, yardımcıları Cafer Oğuz Kaynar, İbrahim Kemal Menderes ve Yunanistanlı antrenör Pantelis Pantelopoulos da yer alırken; Romanya'dan asistan antrenör Florin Stinga, kondisyoner Laurentiu Marinescu ile kaleci antrenörü Catalin Grigore ekibe dahil oldu. Mehmet Topal için resmi imza töreni yarın TSİ 18.00'de taraftara açık bir şekilde stadyumda olacak. Topal, imza töreninin ardından takıma ilk çalışmasını taraftarın huzurunda yaptıracak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23