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Spor Mehmet Topal Romanya'da imzayı attı!
Spor

Mehmet Topal Romanya'da imzayı attı!

Yeniakit Publisher
2024-06-10 20:18:00 -
Mehmet Topal Romanya'da imzayı attı!

Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploiesti ile anlaşan Mehmet Topal, bugün imzayı attı.

Romanya ekibi Petrolul Ploieşti’nin yeni teknik direktörü olan Mehmet Topal için imza töreni düzenlendi.

Mehmet Topal, Başkan Cristian Fogarassy'nin de katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıl Petrolul Ploieşti’ye bağlayan sözleşmeye imza attı.

Genç teknik adam törende basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok köklü bir kulübe geldiğini belirten Mehmet Topal, “Burada olmak ben ve ailem için çok büyük bir onur. Çok köklü bir kulübe geldiğimi biliyorum. Cristian ile hedeflerimizi ve projelerimizi tartıştık, konuştuk. Her ikimiz açısından da istenilen bir seviyeye ve ortama geldik. Hayatımda çok büyük hocalarla çalışma fırsatı buldum. Benim de ilk hocalık tecrübem olacak. Futbolculuk dönemimde seviyeyi her zaman üste çıkarmayı istedim. Teknik adamlık kısmında da hedefim aynı şekilde olacak. Bunun için ben ve ekibim, camianın başarısı için ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacağız” sözlerini sarf etti.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Rapid Bükreş ve Gheorghe Hagi’nin takımı olan Farul Constanta ile oynayacakları maçlar hakkında konuşan Mehmet Topal, “Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Onları buradan üzerek göndereceğiz” dedi.
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“DAHA ÇOK RUMEN OYUNCULAR KULLANACAĞIZ”

Transfer ile ilgili düşünceleri paylaşan genç teknik adam, “Bazı oyuncular ile görüşüyoruz. En kısa zamanda takıma katmak istiyoruz. Daha çok Rumen oyuncular kullanacağız ve aralarına kaliteli yabancı oyuncular koyacağız” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE ÇOK FAZLA BASKI VAR”

Mehmet Topal, Türk futbolu ve Romanya futbolu arasındaki farkın sorulması üzerine, “Çok fark var. Türkiye’de oyunculara ve teknik adamlara çok fazla baskı var. Orada bütün maçlarınızı kazanmanızı isterler ve kazanmak zorundasınızdır” cevabını verdi.

“KİMSENİN AKLIYLA HAREKET ETMEDİM”

Kararlarını kendisi ve ailesiyle birlikte verdiğini söyleyen Topal, “Ben hayatımda bütün kararlarımı kendim aldım. Kimsenin aklıyla da hareket etmedim. Futbolculuk kariyerimi altın tepside kimse bana sunmadı. Teknik adamlık kısmında da kimse sunmayacak. Hayatımda bir karar alacaksam sadece ailemle birlikte alırım” ifadelerini kullandı.

İmza töreninin sonunda ise Mehmet Topal ile yöneticiler özel bir formayla poz verdiler. Türk teknik adam Mehmet Topal’a hediye edilen formanın yarısında Petrolul Ploieşti, yarısında ise Türk bayrağı yer aldı.

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