Mehmet Topal Beşiktaş’ta mı? Beşiktaş Mehmet Topal’ı transfer mi etti?

Beşiktaş yönetimi defansif orta saha olarak elinde bir alternatif olmasını isteyen Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçecek ve siyah beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Geçtiğimiz sezonu Medipol Başakşehir'de tamamlayan 35 yaşındaki futbolcu, 31 maça çıktı ve 3 gol, 2 asist üretti. Peki Mehmet Topal kimdir? Mehmet Topal kaç yaşında?

Mehmet Topal kimdir?

Mehmet Topal 3 Mart 1986 tarihinde Malatya)’da doğdu. Üç farklı takımla (Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir) Süper Lig şampiyonluğu yaşamış tek futbolcu olarak Türk futbol tarihine geçti, ayrıca 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen tek Türk futbolcudur. Çanakkale Dardanel, Galatasaray, Fenerbahçe ve İstanbul Başakşehir'de forma giymiştir. 35 yaşında futbolcunun bugünlerde ise adı Beşiktaş ile anılmakta.

Mehmet Topal şimdiye kadar Cevat Güler, Bülent Korkmaz, Eric Gerets, Michael Skibbe, Karl-Heinz Feldkamp, Frank Rijkaard, Unai Emery, Aykut Kocaman Ersun Yanal, İsmail Kartal ve Vítor Pereira gibi teknik direktörler ile çalışmıştır.

Malatya Belediyespor’un altyapısında oynarken 2002’de Çanakkale Dardanelspor'a transfer olan Mehmet Topal, Çanakkale Dardanelspor'da başarılı futboluyla göz doldurdu. Mehmet Topal, Galatasaray ve Rumen futbolunun efsane oyuncusu ve Galatasaray'ın o zamanki teknik direktörü olan Gheorghe Hagi'nin tavsiyesi ile 2006-2007 sezonu başında Çanakkale Dardanelspor'dan, Galatasaray'a 1.000.000 $ karşılığında transfer edilmişti.

Valencia

2009-10 sezonu Mehmet'in Galatasaray'daki son yılı oldu. 12 Mayıs 2010 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, Mehmet Topal'ın, önümüzdeki sezon Valencia'ya transferinde oyuncunun kendisi ve Valencia kulübü ile her konuda anlaşıldığı belirtildi. Mehmet Topal La Liga' daki ilk golünü Sporting Gijon karşısında kaydetti. 2. golünü ise UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında Stoke City'ye yaklaşık 30 metre mesafeden attı.