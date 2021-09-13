Mehmet Tevfik Göksu: İmamoğlu bu yüzden toplantıya gelmedi

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İETT'de vatandaşı bıktıracak seviyeye ulaşan arızaların arka planında yaşananları anlattı. Göksu, İETT'de yaşanan usulsüzlük hakkında araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceklerini duyurdu.

İBB Meclisi Eylül Ayı Oturumu'nda konuşan Göksu, şunları kaydetti:

"Temsil ve ağırlama giderlerini yüzde 104 artırana kadar sağlık çalışanlarını düşünseydiniz"

Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarını ve İSPARK'ı ücretsiz kullanma sürelerinin 31 Aralık 2021'e kadar uzatılmasını talep ettik. Bu kanunu Meclisimizden geçirdik. Ancak bu karar, İBB Başkanı (Ekrem İmamoğlu) tarafından veto edildi.

Bu eğer bütçe içinse, bir gün bir saatliğine tenis oynamak için Haliç'in ortasına inşa ettiğiniz kortun maliyetiyle kıyaslanabilir miydi? Temsil ve ağırlama giderlerini yüzde 104 artıracağınıza, bu süreyi sağlık çalışanlarına verseydiniz.

"İstanbul'da Recaizade Mahmut Ekrem'in 'Araba Sevdası' yaşanıyor"

Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası romanından bahseden Göksu, "Orada Bihruz diye bir karakter var. Babası zengin... Bihruz'a çok büyük bir miras bırakmış. Babasının mirasıyla sürekli araba değiştiriyor, herkese hava atıyor. Sonra miras bitiyor. İstanbul'da da biz şimdi bir Bihruz'u yaşıyoruz. Eskiden gelen mirasla şov yapılıyor, buraya gelip algılarla ve şovlarla hava atılıyor. Beyler, akıbetiniz Bihruz'a benzeyebilir." dedi.

"İBB Başkanı neler anlatacağımızı bildiği için toplantıya gelemedi"

İstanbul'un üç temel gündemi olduğunu belirten Tevfik Göksu, İETT'de yaşanan arızalarla ilgili olarak şunları kaydetti:

İBB arızada, İBB iflasta, İBB askıda... Bu çöküş sloganlarla örtülmeye çalışılıyor. İETT'nin nasıl arıza yaptığını, İETT'nin nasıl yolsuzluk içine batırıldığını anlatacağımızı bilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantıya gelmedi. Halbuki Meclis Toplantısı'na onun başkanlık edeceği açıklanmıştı, ama gelemedi.

"Araçların şanzımanına kankalık girmiş"

İmamoğlu önce sessiz kaldı, ajansın yalan slogan üretmesini beklediler. Uzun zaman sonra ajans dedi ki, "Bizim filomuz eski olduğu için yolda kalıyor." demesini söyledi. İETT'nin internet sitesi ne diyor? Avrupa'nın en genç toplu ulaşım filosu İstanbul'da diyor. New York 9.1, İstanbul 5.8. Avrupa'nın en genç filosunu alıp yolda tökezletmişsiniz. Peki bu araçlar niye yolda kalıyor?

Araçlar, bakım yapılması gereken nesnelerdir. Filoyu doğru yönetmezseniz elbette yolda kalır. Araştırdık ki, araçların şanzımanının arasına kankalık girmiş. Karabat girmiş. Bizim dönemimizde her garaj ayrı şekilde ihale edilirken, ne hikmetse CHP döneminde bütün bakımları bir firma almış. O kadar yetenekli bir firma ki, bütün maliyetlerde yaklaşık değeri vermiş. Ne hikmetse bütün ihalelerde yaklaşık maliyeti bilmiş. Ne kadar zeki. Maliyeti bilmiş ama arabayı tamir etmeyi bilememiş.

"14 ihalenin hepsi CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verildi"

Merak ettik, bir yılda 2 milyarlık ihale alan bu firma acaba nasıl oldu da düne kadar hiç olmayan firma bir yılda gelip 2 milyarlık ihale aldı. Baktık ki burada bir iş var. Arkadaş, başkanın kankası. 14 ihale yapılmış, 7'si pazalık usulüyle yapılmış, 7 tanesi açık ihale yapılmış. Bütün ihalelere ne hikmetse 5 firma çağrılmış, 4 firma hep teşekkür atmış. Hep de Özgür Karabat'ın mali müşavir olduğu firmalar. Hepsi de yaklaşık maliyeti bir bir tutturmuş. 500 küsür milyonluk bir ihalede kırım ne kadar biliyor musunuz? Sıfır nokta sıfır bilmem kaç...

"Mercedes'e 'Siz yetersizsiniz, ihaleye giremezsiniz' dediler"

Daha ilgincini söyleyeyim... Bu ihalelerden bir tanesine Mercedes de girmek istiyor. Mercedes'e ne diyorlar biliyor musunuz? "Sen yetersizsin, ihaleye giremezsin." diyorlar. Mercedes de 30 sayfalık savunma yapıyor. Diyor ki, "Eyy İETT. Sen beni bu ihaleye sokmuyorsun ya, senin otobüslerin yolda kalacak. Çünkü bunlar yan sanayi siyaseti yapanlardır. Hakikat siyaseti yapamazlar. Ve şimdi İBB yolda kalıyor.

İşin esas gülünç tarafı, otobüsün icadından 100 yıl sonra düz yolda otobüsü yürütemeyen adam, motorlu araçların icadından 450 yıl önce karadan gemileri yürüten Fatih Sultan Mehmet'e benzetiliyor. Bu tam komedi.