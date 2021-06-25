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Gündem Mehmet Tevfik Göksu "hodri meydan" demişti... CHP medyası hesaplaşmaya gelemedi
Gündem

Mehmet Tevfik Göksu "hodri meydan" demişti... CHP medyası hesaplaşmaya gelemedi

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CHP yandaşı 7 medya kuruluşunun Esenler Belediyesi hakkında yaptığı haberlere cevap vermek için bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Ancak toplantıya CHP medyasından hiçbir basın mensubu katılım sağlamadı. Bunun üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Göksu, "Gelemediler… Yalanlarıyla yüzleşmeye yürekleri yetmedi" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 14:52:00 -
Mehmet Tevfik Göksu "hodri meydan" demişti... CHP medyası hesaplaşmaya gelemedi

 

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, yönetimi ile ilgili iddialarda bulunan CHP yandaşı Cumhuriyet, Birgün, Sözcü, Halk TV, KRT, Oda TV ve Tele 1'e dün meydan okudu.

Tevfik Göksu, "Hodri Meydan" diyerek, Cumhuriyet, Birgün, Sözcü, Halk TV, KRT, Oda TV ve Tele 1'i bugün saat 11.00'deki basın toplantısına davet etti.

Göksu, sosyal medya hesabından, "Hodri Meydan" notuyla yaptığı paylaşımda, "Esenlerimize olan ilginizin sebebini çok iyi biliyoruz. İBB'nin başarısızlıklarını örtmek için esenler belediyemiz üzerinden manipülasyon ve algı yapmaya çalışıyorsunuz Bugüne kadar belediyemizle ilgili yaptığınız taraflı, çarpıtılmış algı dolu haber, itham ve sorularınızı toplayın gelin. Bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak davete medya kuruluşlarından hiçbir basın mensubu katılım sağlamaması dikkat çekti.

"Yalanları ile yüzleşemediler"

Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından yaptığı resimli paylaşımda, "Gelemediler... Yalanlarıyla yüzleşmeye yürekleri yetmedi." notunu düştü.

 

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Yorumlar

Haznevi

Işte manşet böyle olmalı. Böyle cok dikkat çekici oluyor. Göksü beyin çabası da boşa gitmemiş oluyor. Böyle devam etmeniz dileklerimle
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M. Nuna

İşin içi b.k çukuru. Uğur Kırk yıllık kankasını en ağır sözlerle yerin dibine geçirdi, hakaret etti, ama akşam olunca düşündü taşındı, işi kurcalasa kurdu çıkacak, 360 derecelik bir manevra ile "yok yok yanlış anladım sen benim gene kankamsın" diye kıvırdı. Olayın içyüzünü kamuoyu öğrenemedi.
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