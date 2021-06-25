Mehmet Tevfik Göksu "hodri meydan" demişti... CHP medyası hesaplaşmaya gelemedi

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, yönetimi ile ilgili iddialarda bulunan CHP yandaşı Cumhuriyet, Birgün, Sözcü, Halk TV, KRT, Oda TV ve Tele 1'e dün meydan okudu.

Tevfik Göksu, "Hodri Meydan" diyerek, Cumhuriyet, Birgün, Sözcü, Halk TV, KRT, Oda TV ve Tele 1'i bugün saat 11.00'deki basın toplantısına davet etti.

Göksu, sosyal medya hesabından, "Hodri Meydan" notuyla yaptığı paylaşımda, "Esenlerimize olan ilginizin sebebini çok iyi biliyoruz. İBB'nin başarısızlıklarını örtmek için esenler belediyemiz üzerinden manipülasyon ve algı yapmaya çalışıyorsunuz Bugüne kadar belediyemizle ilgili yaptığınız taraflı, çarpıtılmış algı dolu haber, itham ve sorularınızı toplayın gelin. Bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak davete medya kuruluşlarından hiçbir basın mensubu katılım sağlamaması dikkat çekti.

"Yalanları ile yüzleşemediler"

Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından yaptığı resimli paylaşımda, "Gelemediler... Yalanlarıyla yüzleşmeye yürekleri yetmedi." notunu düştü.