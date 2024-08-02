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Ekonomi Mehmet Şimşke duyurdu! Dış ticaret açığına resmen darbe vuruldu
Ekonomi

Mehmet Şimşke duyurdu! Dış ticaret açığına resmen darbe vuruldu

Yeniakit Publisher
2024-08-02 15:22:00 -
Mehmet Şimşke duyurdu! Dış ticaret açığına resmen darbe vuruldu

Dış ticaret açığı temmuzda yüzde 42,3 azalarak 7 milyar 235 milyon dolara geriledi. Dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Temmuzda yıllık dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar, geçen yılın aynı ayına göre ise 38,8 milyar dolar iyileşti. Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme bekliyoruz" dedi.

Temmuzda aylık ve yıllıklandırılmış ihracatta rekor kırılırken, ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 32,5 azalarak 49 milyar 826 milyon dolar oldu. Dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme beklediklerini söyledi.

"DIŞ TİCARETTE DENGELENME BELİRGİNLEŞİYOR"

Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Bakan Şimşek, dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğine dikkat çekerek, "Temmuzda yıllık dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar, geçen yılın aynı ayına göre ise 38,8 milyar dolar iyileşti." dedi.

Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme beklediklerini söyleyen Şimşek, döngüsel faktörlere yapısal reformların da eşlik etmesiyle sürdürülebilir cari açığı ve rezervlerdeki kazanımları kalıcı hale getireceklerini bildirdi.
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50 milyar dolar dış ticaret acigin var buna iyi diyorsunuz, Bu ne demek her yıl 50 milyar dolar dış borç stoku demek...
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