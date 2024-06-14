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Gündem Mehmet Şimşek’ten sonra Cumhurbaşkanlığından da enflasyon açıklaması geldi
Gündem

Mehmet Şimşek’ten sonra Cumhurbaşkanlığından da enflasyon açıklaması geldi

Yeniakit Publisher
2024-06-14 15:02:00 -
Mehmet Şimşek’ten sonra Cumhurbaşkanlığından da enflasyon açıklaması geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı X üzerinden açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası, piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren haziran ayı anketini yayımladı. Katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 37,75 TL oldu. Enflasyon beklentisi ise yüzde 43,52 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Merkez anketinde enflasyon beklentileri düşmeye ve hedeflerimize yaklaşmaya devam ediyor. Siyasi istikrar ve güven ortamında, Orta Vadeli Programımızı uygulamayı sürdüreceğiz. 2025 yılında yüzde 20’nin altında, 2026 yılında tek haneli oranlara ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

 Cevdet Yılmaz X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

 

Para politikasının yanı sıra maliye politikası ve verimliliği artıran yapısal reformlar ile sonuç alacağız. 2024 yılının ikinci yarısında başlayacak olan dezenflasyon dönemi istikrar içinde büyüme ve sosyal refahı kalıcı olarak artırma amacımıza da hizmet edecek.
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