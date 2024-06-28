Mehmet Şimşek'ten "başardık" mesajı
FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkardı. Kararın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten "başardık" mesajı geldi.-
Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye ile ilgili kararı belli oldu. FATF, 3 yıl sonra Türkiye'nin gri listeden çıkardı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iki gün boyunca yatırımcılarla görüşmek ve resmi temaslarda bulunmak üzere Singapur'da bulunuyor.
Yaşanan gelişmenin ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Şimşek, "Başardık" ifadesini kullandı.