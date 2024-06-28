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Ekonomi Mehmet Şimşek'ten "başardık" mesajı
Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten "başardık" mesajı

Yeniakit Publisher
2024-06-28 10:59:00 -
Mehmet Şimşek'ten "başardık" mesajı

FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkardı. Kararın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten "başardık" mesajı geldi.-

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye ile ilgili kararı belli oldu. FATF, 3 yıl sonra Türkiye'nin gri listeden çıkardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iki gün boyunca yatırımcılarla görüşmek ve resmi temaslarda bulunmak üzere Singapur'da bulunuyor.

Yaşanan gelişmenin ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Şimşek, "Başardık" ifadesini kullandı.

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Yorumlar

hsn

evet başardın reis i hükümeti ikinci plana düşürmeyi başardın.

Başardınız

Sosyal güvenlik bakanı ile maaşlarınıza zam almışsınız. 
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