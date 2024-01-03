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Ekonomi Mehmet Şimşek'ten 2024 mesajı
Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten 2024 mesajı

Yeniakit Publisher
2024-01-03 11:29:00 -
Mehmet Şimşek'ten 2024 mesajı

Enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, '2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda yıllıklandırılmış çekirdek göstergelerin 2024 hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirterek, "Büyüme ve cari açığın hedeflerimizle uyumlu olacağını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, TÜİK tarafından bugün açıklanan Aralık 2023 dönemi enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Uyguladıkları ekonomi programının gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdıklarına işaret eden Şimşek, 2023 yıl sonu gerçekleşmelerinin programla uyumlu seyrettiğini ve revize hedefleri tutturduklarını bildirdi.

Şimşek, aylık enflasyonda devam eden düşüşle yıl sonu enflasyonunun yüzde 64,8 olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler 2024 hedefimizle uyumlu seyrine devam ediyor. Büyüme ve cari açığın hedeflerimizle uyumlu olacağını öngörüyoruz. 2023 yılı bütçe açığı ise hedefimizin oldukça altında gerçekleşecektir. 2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."
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