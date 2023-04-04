Mehmet Şimşek’le ilgili flaş gelişme! Böyle duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Türkiye'yi seçim sonrasında büyük bir ekonomik sınavın beklediğini söylerken, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, iktidarın ekonomi programı için "her türlü desteği vereceğini" belirtti.

Fırat, yazısında şunları kaydetti:

"İçeride depremin yaraları sarılırken, dış gelişmelere nasıl yön verilecek, nasıl inisiyatifler geliştirilecek? Ez cümle ehliyet, liyakat ve tecrübe önümüzdeki dönemin sorunlarının çözümü için vazgeçilmez unsurlar olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek ile ikinci görüşmesini yaptı. Şimşek’in rahatsızlığı olduğunu, tedavi gördüğünü daha evvel yazmıştım. Stresten uzak durması gereken Şimşek’in, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda; kabinede yer almasa da yeni ekonomik programın yazımında önemli bir rol alacağını belirteyim. Şimşek’in yeni program için her türlü desteği vereceğini söylediği belirtiliyor."



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