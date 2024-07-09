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Siyaset Mehmet Şimşek’in evini diline dolamıştı Maliye bakanlığından CHP'li Mahir Başarır'a jet cevap
Siyaset

Mehmet Şimşek’in evini diline dolamıştı Maliye bakanlığından CHP'li Mahir Başarır'a jet cevap

Yeniakit Publisher
2024-07-09 14:31:58 - 2024-07-09 14:31:57
Mehmet Şimşek’in evini diline dolamıştı Maliye bakanlığından CHP'li Mahir Başarır'a jet cevap

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın iddialarına ilişkin, “bahsettiği işlerden doğru olan ve halen devam eden tek kalem, güneş enerjisi işidir, bu işin maliyet bedeli olarak iddia edilen rakam çok afakidir” açıklamalarında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilgili iddialara ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakanlık, 04/07/2024 günü Bakan Mehmet Şimşek ile ilgili "bir iddiaya göre" diyerek mesnetsiz iddialarda bulunulduğu, bu iddialara aynı gün basın açıklaması ile cevap verildiği hatırlatıldı. Bakanlık, CHP Milletvekili Başarır’ın 08/07/2024 günü iddialarını genişleterek kamuoyunun ilgisini çekmeye devam etmeye çalıştığı ve bu nedenle son kez bir açıklama yapmak zarureti hasıl olduğu ifade etti. Yapılan açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanının Mehmet Şimşek’in evinin içinde, son on yıl içinde önemli herhangi bir tadilat yapılmamıştır. Sayın Bakanımızın evinin içindeki mutfağında da herhangi bir tadilat, bakım-onarım yapılmamıştır, satın alındığı haliyle kullanılmaktadır. Evin zemin katında ortaya çıkan nem sorunu, Sayın Bakanımızın görevde olmadığı 2020-2021 döneminde yapımcı firma tarafından su izolasyonu yapılarak sorun giderilmiştir. Evin önündeki güneş enerjili otogaraj ile ilgili iddialara gelince; 2023 yılı mart ayında, Sayın Bakanımız, evinde yenilenebilir enerjiden faydalanmak için iki araçlık otopark alanının üstüne, dört tarafı açık, yaklaşık 40m2'lik yüzeyde çelik donatı üzerine 9,8 kw, güneş panelleri ve evin çatısı üzerine 10,2 kw güneş enerji panelleri monte etmek ve üretime geçirmek üzere, toplam 20 Kw güneş enerji sistemi yapılması için kamu ile işi olmayan, Ankara merkezli, güneş enerjisi konusunda uzman bir firmayla sözleşme imzalamıştır. Projenin otopark üstü tamamlanmış olup çatı üstü İmalat işi ise çatının güçlendirme ihtiyacı nedeniyle halen devam etmektedir. Bu çerçevede Sayın Ali Mahir Başanır'ın bahsettiği işlerden doğru olan ve halen devam eden tek kalem, güneş enerjisi işidir, bu işin maliyet bedeli olarak iddia edilen rakam çok afakidir. Zira gerçek sözleşme bedeli iddia edilen rakamın aksine piyasa fiyatları düzeyinde ve iddia edilen rakamlara oranla çok cüzidir” ifadelerine yer verildi.

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