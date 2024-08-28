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Medya Mehmet Şimşek, şimşek gibi çaktı! Silkeleme çeteleri, elleri böğürlerinde kalakaldı
Medya

Mehmet Şimşek, şimşek gibi çaktı! Silkeleme çeteleri, elleri böğürlerinde kalakaldı

Yeniakit Publisher
2024-08-28 15:50:00 - 2024-08-28 10:34:06
Mehmet Şimşek, şimşek gibi çaktı! Silkeleme çeteleri, elleri böğürlerinde kalakaldı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Mehmet Şimşek'in, istifa edeceği yönündeki söylentilere karşı hızlı ve etkili bir tepki verdiğini belirtti. Hakan, Şimşek'in bu tür spekülasyonlarla mücadele etme tarzını övdü ve bu durumu Türkiye'nin ekonomik başarısının bir göstergesi olarak yorumladı. Spekülasyonlarla ekonomiyi çökertmeye çalışanların başarısız olacağını ifade eden Hakan, Şimşek'in kararlı duruşunun önemli olduğunu vurguladı. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Mehmet Şimşek'in, istifa edeceği yönündeki söylentilere karşı hızlı ve etkili bir tepki verdiğini belirtti. Hakan, Şimşek'in bu tür spekülasyonlarla mücadele etme tarzını övdü ve bu durumu Türkiye'nin ekonomik başarısının bir göstergesi olarak yorumladı. Spekülasyonlarla ekonomiyi çökertmeye çalışanların başarısız olacağını ifade eden Hakan, Şimşek'in kararlı duruşunun önemli olduğunu vurguladı. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

"Silkelemecilere karşı bu kez şimşek gibiydi Mehmet Şimşek.

*

“İstifa edecek” yalanını piyasaya sürenlere karşı...

Hızlı, atak bir tutum aldı. Şimşek gibi çaktı. “Yine beni istifa ettiriyorlar, sakın aldırmayın, bunu başarıya doğru gidişimizin bir işareti olarak alın” tarzı bir açıklama yaptı.

*

Spekülasyonlarla Türk ekonomisini çökertmeye çalışan bu çetelere karşı hep böyle olmalı Mehmet Şimşek.

Ellerini böğründe bırakmalı bu silkeleme çetelerinin."

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