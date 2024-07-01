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Ekonomi Mehmet Şimşek, kripto paralara vergi gelip gelmeyeceğini açıkladı
Ekonomi

Mehmet Şimşek, kripto paralara vergi gelip gelmeyeceğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-07-01 17:50:00 -
Mehmet Şimşek, kripto paralara vergi gelip gelmeyeceğini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto paralar üzerinden yapılan işlemlerden vergi alınacağını bir kez daha doğruladı. Ancak Şimşek, düzenlemenin detaylarına ilişkin bir şey söylemedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto paralar üzerinden yapılan işlemlerden vergi alınacağını bir kez daha doğruladı. Ancak Şimşek, düzenlemenin detaylarına ilişkin bir şey söylemedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonominin iyiye gitmeye başladığını vurgulayan Bakan Şimşek, vergilerle ilgili de konuştu. Verginin alınmadığı hiçbir gelir kaynağının bırakılmayacağını aktaran Mehmet Şimşek, kripto para yatırımcılarının merak ettikleri o soruyu da yanıtladı.

Bilindiği üzere hükûmet, bir süredir kripto paralarla ilgili düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda; kripto paraların tanımlanması ve yatırımcının korunmasıyla ilgili bazı çalışmalar zaten yapıldı. Ancak şimdilik, kripto paralardan elde edilen kazançlarla ilgili bir vergi düzenlemesi yok. İşte Mehmet Şimşek, tam da bununla ilgili bir açıklama yaptı.

Mehmet Şimşek'in açıklaması şöyle

Peki kripto para gelirlerinden nasıl vergi alınabilir?

Bu konuda pek çok spekülasyon olsa da kripto para gelirleri, işlemler üzerinden vergilendirilebilir gibi görünüyor. Aslına bakacak olursak hükûmet, forex işlemlerinde zaten bu tür bir vergi alıyor. İlgili düzenleme kapsamında vatandaş, yaptığı işlemlerden kâr elde ederse bunun vergisini ödüyor. Zarar edilen işlemlerde de vergi alacağı doğuyor. Yapılan mahsuplaşma ile vatandaş, elde ettiği net kâr üzerinden vergi ödemiş oluyor.
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