Mehmet Şimşek kimdir? Mehmet Şimşek ne iş yapıyor, nereli kaç yaşında?

Mehmet Şimşek, 1 Ocak 1967 yılında Batman’da dünyaya gelmiştir. Kürt kökenli bir ailenin 8 çocuğundan biridir. Liseyi Batman’dan tamamlayan Mehmet Şimşek, üniversite eğitimi için Ankara’ya gitmiştir. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını İngiltere’nin Exeter Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Mehmet Şimşek hayatı

Siyasetçi, ekonomist ve başbakan yardımcısı olan Mehmet Şimşek, 2009-2015 yılları arasında maliye bakanı olarak görev yapmış olan Şimşek, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım'ın kurduğu hükûmetlerde yer aldı. 2007, 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti milletvekili olarak meclise girdi.

Şimşek, o dönem başbakanlık yapan Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmuş olduğu 60. Türkiye Hükûmeti'nde ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak yer aldı. Ayrıca Erdoğan'ın kurduğu 61. Türkiye Hükûmet ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu 62. Türkiye Hükûmeti, 63. Türkiye Hükûmeti ve 64. Türkiye Hükûmeti'nde de yer almıştır. Şimşek'in yeni kabinede ismi geçmeyeceği uzun süre tartışıldı. Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde tekrar başbakan yardımcısı olarak görevlendirildi. Kurulan yeni hükûmette Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun başkanlığı Şimşek'ten alınarak Binali Yıldırım'a verildi.

2007-2009 yılları arasında Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Türkiye Guvernörlüğü ve 2008-2011 yılları arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Koordinasyon Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür.

22 Mayıs 2016 tarihinde Ahmet Davutoğlu istifa etmesinin ardından Binali Yıldırımın kurduğu 65. Türkiye Hükûmetinde Başbakan yardımcısı olarak yer almıştır. Kurulan yeni hükûmette Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun başkanlığı Şimşek'ten alınarak Binali Yıldırım'a verilmiştir.