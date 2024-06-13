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Ekonomi Mehmet Şimşek duyurdu! Günlerdir tartışılan vergi ertelendi
Ekonomi

Mehmet Şimşek duyurdu! Günlerdir tartışılan vergi ertelendi

Yeniakit Publisher
2024-06-13 19:49:00 -
Mehmet Şimşek duyurdu! Günlerdir tartışılan vergi ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine ertelediklerini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından borsa ve vergi konusundaki değişikliklerle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM’ye sunulacak. İlgili tüm taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz."

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