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Gündem Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı yardımcısı mı oluyor?
Gündem

Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı yardımcısı mı oluyor?

Yeniakit Publisher
2023-05-27 08:28:00 -
Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı yardımcısı mı oluyor?

Maliye Eski Bakanı Mehmet Şimşek, ağır hastalığı olduğu, Dubai'ye taşındığı şeklinde ortaya çıkan haberler üzerine sosyal medyadan açıklama yaptı. Oda TV, Mehmet Şimşek’in Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını iddia etti.

Mehmet Şimşek'in Dubai'ye yerleştiğine ve sağlık durumunun iyi olmadığına dair haberler gündeme geldi.

Mehmet Şimşek, sosyal medyadan yapmış olduğu açıklamayla iddialara yanıt verdi.

Şimşek sosyal medya paylaşımında, "Dubai'ye yerleştiğime dair haberler gerçeği yansıtmıyor. Ailecek Ankara'da yaşıyoruz. Yoğun işlerim için dünyanın dört bir köşesine (özellikle Londra, Paris, New York, Dubai ve Doha'ya) çok sık seyahatlerim oluyor. Ayrıca ciddi bir hastalığımın olduğuna dair haberler de gerçeği yansıtmıyor. Allah’a çok şükür mide ülseri dışında önemli bir rahatsızlığım yok. Saygılarımla…" ifadelerini kullandı.

 

MEHMET ŞİMŞEK CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLUYOR

Odatv, Mehmet Şimşek'in açıklamasının şifrelerini öğrendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mehmet Şimşek, Ankara'da ikamet ettiğini açıkladı çünkü eski bakan yeni görevlendirmede Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak.

Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev almasının bir nedeni de AK Parti'nin Batı merkezlerine güvence göstermek istemesinden kaynaklanıyor.

Mehmet Şimşek daha önce Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı, Maliye Bakanı, Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 

2007-2009 yılları arasında Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Türkiye Guvernörlüğü ve 2008-2011 yılları arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Koordinasyon Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

Odatv.com

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