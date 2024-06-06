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Ekonomi Mehmet Şimşek açıkladı! Merkez Bankası'nda 2020'den beri bir ilk
Ekonomi

Mehmet Şimşek açıkladı! Merkez Bankası'nda 2020'den beri bir ilk

Yeniakit Publisher
2024-06-06 15:29:00 -
Mehmet Şimşek açıkladı! Merkez Bankası'nda 2020'den beri bir ilk

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü. Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı. Brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı." açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü. Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı. Brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı."

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