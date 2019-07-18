Mehmet Şevket Eygi'nin turistlerle sohbetinde dikkat çeken sözler: Yakında Müslümanlar Amerika'ya hakim olacak

Yakın tarihimizin en önemli yazarlarından biri olan Mehmet Şevket Eygi, geçtiğimiz günlerde Hakk'ın rahmetine kavuşarak son yolculuğuna uğurlanmıştı. 86 yaşında hayatını kaybeden Eygi, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmişti. Uzun yıllar Milli Gazete'de köşe yazarlığı yapan Eygi'nin cenazesine başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çok sayıda bakan ve devlet adamı katıldı. Rahmetli Eygi'nin bir cami çıkışında turistlerle yaptığı sohbetin videosu ortaya çıktı.

"Yakında Müslümanlar Amerika'ya hakim olacak."

Videoda, Hakk'ın rahmetine kavuşan Eygi'nin cami çıkışında gördüğü turistlerle ettiği sohbet dikkat çekiyor. Görüntülerde Eygi turistlere 'Amerikalı mısınız?' diye soruyor. Ardından kaç milyon Amerikalının Müslüman olduğunu soran Eygi, dikkat çeken ifadeler kullanarak "Yakında Müslümanlar Amerika'ya hakim olacak." diyor.

İşte Eygi'nin sohbetinde dikkat çeken o sözler;

Kaç milyon Amerikalı Müslüman oldu şimdi? 6 milyon mu? Yakında Müslümanlar Amerika'ya hakim olacak. Yalnız Amerikalılar şimdiye kadar yaptıkları birçok hataların cezasını da çekecek. Efendim dünyanın en büyük soykırımı Amerikalıların, Amerika kıtasının yerli halkının yok edilmesidir.