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Mehmet Şevket Eygi ne zaman nerede defnedilecek?

Son dakika haberi: Yıllardır yazdığı kitap ve köşe yazılarıyla isminden çokça söz ettiren Bedir Yayınevi sahibi aynı zamanda Milli Gazete Yazarı Mehmet Şevket Eygi vefat etti. Mehmet Şevket Eygi’nin kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiği duyruldu. Peki Mehmet Şevket Eygi ne zaman nerede defnedilecek? Mehmet Şevket Eygi kimdir, nereli ve kaç yaşında?

13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:52
Mehmet Şevket Eygi ne zaman nerede defnedilecek?

Son dakika haberi: Yıllardır yazdığı kitap ve köşe yazılarıyla isminden çokça söz ettiren Milli Gazete Yazarı Mehmet Şevket Eygi vefat etti. Mehmet Şevket Eygi’nin kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiği duyruldu. Peki Mehmet Şevket Eygi ne zaman nerede defnedilecek? Mehmet Şevket Eygi kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Mehmet Şevki Eygi, bir süredir kalp yetmezliği tedavisi gören Mehmet Şevket Eygi'nin hayatını kaybettiği haberi son dakika olarak geldi. Eygi'nin cenazesinin bugün (Cumartesi) ikinci namazını müteakiben Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından kaldırılacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:52
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