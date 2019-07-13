Mehmet Şevket Eygi ne zaman nerede defnedilecek? Son dakika haberi: Yıllardır yazdığı kitap ve köşe yazılarıyla isminden çokça söz ettiren Bedir Yayınevi sahibi aynı zamanda Milli Gazete Yazarı Mehmet Şevket Eygi vefat etti. Mehmet Şevket Eygi’nin kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiği duyruldu. Peki Mehmet Şevket Eygi ne zaman nerede defnedilecek? Mehmet Şevket Eygi kimdir, nereli ve kaç yaşında?

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