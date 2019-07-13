Mehmet Şevket Eygi Hakk'a kavuştu! Gazeteci Yazar Mehmet Şevket Eygi vefat etti.

Milli Gazete Yazarı Mehmet Şevket Eygi vefat etti. Cenazesi bugün(Cumartesi) Fatih Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi. Ayrıntılar geliyor...

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