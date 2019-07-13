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Mehmet Şevket Eygi cahillerin hedefinde

Şarlatan Edip Yüksel, dün akşam saatlerinde Hakk’a yürüyen Mehmet Şevket Eygi hakkında aşağılık ifadeler kullandı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:03
Mehmet Şevket Eygi cahillerin hedefinde

Büyük İslâm âlimi Molla Sadreddin'in mürted ilan ettiği oğlu Edip Yüksel, Hakk’ın rahmetine kavuşan Müslüman mütefekkir ve dava insanı, Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi ile ilgili küstah ifadeler kullandı.

Sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşımda bulunan şarlatan Edip Yüksel, şu küstah ifadelerle rahmetli Mehmet Şevket Eygi'yi hedef aldı.

Bir püsküllü daha gitti. Zalim ve cahil din adamlarının ve saray soytarılarının uydurduğu dini Allah'a iftira eden bir Sünni olarak Kuran'a ve islama karşı savaştı. Kanlı Pazar'ı organize ederek emperyalizme hizmetten sabıkalı hayatını cehalet ve hurafeleri yaymak için geçirdi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:03
  1. Molla Sadreddin
  2. Edip Yüksel
  3. Mehmet Şevket Eygi

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