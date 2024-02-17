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Gündem Mehmet Sevigen deniliyordu ama bakın kim çıktı! Muharrem İnce’den İstanbul’a cılız aday
Gündem

Mehmet Sevigen deniliyordu ama bakın kim çıktı! Muharrem İnce’den İstanbul’a cılız aday

Yeniakit Publisher
2024-02-17 12:49:00 - 2024-02-17 12:41:05
Mehmet Sevigen deniliyordu ama bakın kim çıktı! Muharrem İnce’den İstanbul’a cılız aday

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul'da katıldığı aday tanıtım toplantısında partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Berk Hacıgüzeller olduğunu açıkladı. Bilindiği gibi CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen daha önce “Muharrem İnce ile görüştüm. İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı olacağım.” Demişti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem iNCE, İmamoğlu’nun oylarını bölmeyecek cılız bir ismi, Berk Hacıgüzeller’i İBB adaylığına getirdi.

 

Berk Hacıgüzeller kimdir?

8 Kasım 1966 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini ve Marmara Üniversitesi "yönetim ve organizasyon" dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Westminster Üniversitesi'nde Uluslararası İşletmecilik ve Londra Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk alanlarında yüksek lisans çalışmaları yapmıştır.

Ernst & Young Uluslararası Bağımsız Denetim şirketinde çalışma hayatına başlayarak uluslararası denetim ve yönetim prensipleri kapsamında kamu ve özel sektör kurumlarında denetim faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Daha sonra değişik sektörlerde faaliyet gösteren uluslararası şirketlerde Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulunmuştur.

Serbest mali müşavirlik, yatırım yönetimi ve kurumsal yönetim danışmanlığı yapmakta olup, Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçisidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu eğitimlerinin yanı sıra üniversitede "stratejik marka yönetimi" yüksek lisans programında "küreselleşme" dersi vermektedir.
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Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi üyesidir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde 2012 - 2018 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği ve icra kurulu başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Berk Hacıgüzeller, evli ve 1 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

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Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sevigen Muharrem İnce ile görüştüm aday olacağımı söyledim.
Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sevigen Muharrem İnce ile görüştüm aday olacağımı söyledim.

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Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sevigen Muharrem İnce ile görüştüm aday olacağımı söyledim.

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Yorumlar

Ahmet KOÇ

İnce den kalın bir DEM kapısı açıldı

Toshiba

Yanlış seçim yaptı. Mehmet Sevigen vatansever bir solcudur.
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