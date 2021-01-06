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Spor Mehmet Sepil istifa etti
Spor

Mehmet Sepil istifa etti

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yürüttüğü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'ndan istifa etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 13:50:00 -
Mehmet Sepil istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, 5 Kasım 2019'da geldiği Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti. Kulüpler Birliği'nin 10. başkanı olan Mehmet Sepil, 6 yıl aradan sonra Anadolu takımlarından seçilen ilk başkan olmuştu.

30 Aralık 2020'de verdiği röportajda Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'nı bırakacağını belirten Mehmet Sepil, "Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bırakacağımı çok söyledim. Hatta toplantıda başkan seçilebilme imkanı olsaydı bırakabilirdim. Tasarrufum belli, çok kısa süre içinde ayrılmış olacağım. Yeni bir başkan seçilmesi gerekiyor. Digiturk süreci sonuçlandı. Kulüplerin talepleri vardı. Önümüzdeki senenin kontratlarıyla ilgili bazı durumları biz doğru bulmuyorduk. Sonuçta yayıncı kuruluşla uzlaşmada bulunduk" ifadelerini kullanmıştı.

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