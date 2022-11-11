Mehmet Öz'ü yenen ABD'liden rezil Ayasofya çıkışı

ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki ara seçimlerde Türk rakibi Doktor Mehmet Öz'ü yenilgiye uğratarak ABD Senatosu'na seçilen Demokrat Partili John Fetterman'ın, Ayasofya'nın yeniden müzeye dönüştürülmesi çağrısı yaptığı ortaya çıktı.

Seçim zaferinin ardından John Fetterman'ın Türkiye ve Ayasofya açıklamalarıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Seçimlerin ardından yayınlanan Fetterman'ın geçen ay ABD'deki bir Yunan lobi grubuna yaptığı açıklamada, Demokrat senatörün Türkiye'nin Yunan Ortodoks Kilisesi'ne yaklaşımını eleştirdiği ve Ayasofya Camii'nin yeniden müzeye dönüştürülmesini istediği belirtildi.

Fetterman, Türkiye'de dini azınlıkların özgürlüklerinin risk altında olduğunu da savundu. Türkiye'nin Fener Rum Patriği Bartholomeos'a kısıtlamalar koyduğunu öne süren yeni Senatör, “Başkan Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken'ın bölgedeki dini azınlıkların özgürlüğünü destekleme hedefine güçlü destek veriyorum” ifadelerini kullandı.

Fetterman, ara seçim öncesinde Mehmet Öz'e karşı birleşen Ermeni ve Yunan lobisinden büyük destek almıştı. Sözcü'nün aktardığına göre demokrat siyasetçi, Pennsylvania'daki Ermeni ve Yunan grupların Dr. Öz'e karşı düzenlediği gösterilerden birine de bizzat katılmıştı.