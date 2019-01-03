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Mehmet Özhaseki'den Ankara için 111 proje

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Ankara için 111 projesini açıkladı.

03 Ocak 2019 Perşembe 11:40
Mehmet Özhaseki'den Ankara için 111 proje

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Ankara için 111 projesini açıkladı.

Özhaseki'nin açıklamalarından satır başları;

Kültür yolu projesini Ankaramıza kazandıracağız. Özel yürüyüş yolları yapılacak. Onlarca proje var. İkinci başlığımız sosyal projeler alanında. Uyanık kütüphaneler... 24 saat açık olan mekanlardan bahsediyorum. Birçok öğrenci ders çalışmak için uygun fırsat bulamıyor. Bu kütüphaneler 24 saat açık olacak. 10 tane kadar 7/24 çalışacak kütüphaneler olacak. Öğrencinin yoğun olduğu yerlerde bu projeleri hazırladık. 3Ç diye tarif ediyorlar çay çorba çamaşır... Okul bölgelerinde girişlerde çocuklara kupa içerisinde çorba içebilecekleri imkan. Çamaşırını teslim edip okuldan çıkınca tertemiz alıp götürebileceği bir ortam.

''Üçüncü bölümümüz çevre alanında''

Üçüncü bölümümüz çevre alanında. Çevre bizim için önemli. Sıfır Atık Projesi. Sıfır atık olur mu? Evet oluyor. 1 yıl kadar neredeyse bakanlığımızda uyguladık. Sonradan değerli Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Hanımefendi bu projeyi sevdi himayesine aldı bütün Türkiye'ye yaygınlaştırma emri verdi. Bir taraftan doğayı kirletmeden ekonomiye döngü olarak bunu geri kazanabiliriz. Şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çöp kamyonları uğramıyor.

''Çocuk şehri projeleri''

Bir başka konu sahipsiz dışarıdaki hayvanlarlar ilgili. Bunlara barınaklar yapabiliriz ama adeta hayvan hapishanesi haline dönüştürmemek lazım. Çocuk şehri projeleri... Yaklaşık 1 milyon metrekare üzerinde yapacağız bunu. İçerisinde 100'den fazla etkinlik var. 2019 baharında başlarız 1 sene sürmeden de bitiririz diye düşünüyorum. Bütün mahallelerde etüt merkezleri kreşler ve çocuk oyun evlerinin yapılması.

''13 adet millet parkı yapılacak''

Beşinci bölüm yeşille ilgili. Tam 13 adet Millet Parkı yapılmasını planladık. 3 tanesi zaten bakanlık döneminde bildiğimiz yerler ama 10 tanesi yeni başlayacağımız yerler. Millet kıraathaneleri de yer alıyor.

''Cebeci stadı millet bahçesi olarak hizmet verecek''

Ankara için de özel bir durum daha var o da askeri alanların Ankara dışına taşınması boşalan kamu binalarının yerlerinin ne olacağı hususu. Sayın Cumhurbaşkanı çok acil bir durum olmadıkça tamamının yeşil alan olacağı sözünü verdi. Cebeci Stadı da Millet Bahçesi olarak hizmet edecek. Hayvanat bahçesi hazırladık yeri de hazır.

''Akıllı şehir vadisi yapıyoruz''

Yerel kalkınma projelerine önem veriyoruz. Ankara Fuar Alanı kısa sürede tamamlanacak. Akıllı şehir projeleri... Her şey akıllı elektronik olmaya başladı. Zamanımız değişim çağı. Akıllı şehir vadisi yapıyoruz. Ulaşımdan çevreye enerjiden altyapıya kadar her işin akıllı olarak çözümlendiği bir ortamdan bahsediyorum. Spor projeleri hususunda 19 Mayıs Stadyumu ve Spor Kompleksi. Ankara 55 bin kişilik muhteşem bir stat ve komplekslerine kavuşmuş oluyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 11:40
  1. Ankara
  2. mehmet özhaseki

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş22 dk önce
    özhaskim bir başa geçsin bak şu an gördüğünüz masum suratı ne halde olacak. menfaatine aşırı düşkün çok uyanık bir .............
  • çikoçiko41 dk önce
    fatih,bu projeleri cami imamımı yapacak,,boş boş konuşuyorsun
  • d dumand duman42 dk önce
    Özhaseki Kayseri de yaptığı hizmetlerle kendini ispat etmiş, şerefli bir belediye başkanıydı. Ankara için nimettir.
  • bülentbülent45 dk önce
    maalesef millet can derdinde vergilerin altında inim inim inliyor siz çıkıyorsunuz proje proje.halkın içine inin ve dolşın
  • Ahmet Ahmet 53 dk önce
    ... Ankara da CHP tam gaz hedefe gidiyor.
  • fatih Özüşenfatih Özüşen1 sa önce
    yandaş için hazırlanan projeler mi bunlar...Şimdiden bu projeleri kimlerin yapacağıda bellidir.onlarıda açıklasaydınız..malesef ve malesef bu seçim sizin için pek iç acıcı geçmeyecek başkanım.

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