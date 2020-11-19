Mehmet Özhaseki sağlık durumu
Mehmet Özhaseki sağlığı nasıl? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklandı. Peki, Mehmet Özhaseki'nin sağlığı nasıl?
Mehmet Özhaseki sağlık durumu son dakika | AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Peki, Özhaseki’nin sağlık durumu nasıl?
Mehmet Özhaseki sağlık durumu
Doktorların tavsiyesi doğrultusunda tedavisine evinde devam edildiğini kaydeden Özhaseki, "Herkesten hayır dualarını eksik etmemesini istirham ediyorum. Yoğun tempo içinde irtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.