Mehmet Özhaseki: CHP'lilerin yüzde 40'ı bana oy verirdi

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Kanal 7'de yayınlanan 'Başkent Kulisi' programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Emir mi, fikir mi?"

Mehmet Özhaseki Ankara adaylığının kendisine açıklanma aşamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

Ankara'da bir toplantıda Başkanımız özel görüşelim diye içeriye aldı beni. ''Ankara için seni düşünüyorum'' dedi. ''Efendim bana emir mi veriyorsunuz fikrimi mi soruyorsunuz?'' dedim. ''Emir'' dedi. Özhaseki'nin diğer açıklamaları şöyle:

"CHP'lilerin yüzde 40'ı bana oy verirdi"

Eskilerden bankamatik memurları vardı. İşe gelmez, parayı çektirir alırdı. Eskiden CHP'nin yaptıklarını uzun uzun anlattım. Rozetsiz belediye başkanlığı nedir bunu gösterdim. Herkese hizmet. Kayseri'de bir mahalle vardı. Söylerken bile ihtiyatla söylüyorum. Anketler yaptırırdık yüzde 35-40 civarında CHP'li Kayserililer bana oy verirdi.

"Ankara sadece siyaset şehri değil"

Ankara'nın imkanları ve fırsatlarıyla çok daha güzel şeyler yapılabilir. Ankara bir ticaret şehri. Sadece bürokrasinin bulunduğu bir şehir değil. Spor şehri, kültür sanat şehri. Stat için Kayseri stadının çizimini yapan arkadaşımızı bugün davet ettim zaten geliyor. Üzerinde daha da çalışacağız. 50 tane dünya kentinde de statları gezmiş biri olarak bunu öylüyorum.

Kültür Yolu projesi

Kültür yolu projesi hazırladık! Yürüye yürüye yüzlerce eseri görebileceğiniz bir proje. biri 7 km diğeri 10,5 km. Bu yoldaki tarihi eserlerin hepsinin önünde izahlı levhalar olacak. Teleferik projesi yapacağız. Bu yolda 330 tane tescilli tarihi eser var. Kültür sanat projelerinden sadece bir tanesinden bahsettim.

Cumhur İttifakı açıklaması

İttifakta netleşti sayılır ana hatlar çizildi. Bu kararlar üzerinden devam ediyoruz. Biz hiç bir şekilde bir pazarlık içerisinde değiliz. Onlar doğru şeyler değil. Burada biz çok önemli bir ittifak yaptık. Bu ittifak Türkiye'nin geleceğidir. Çocuklarımızın özgürlüğü ve geleceğidir. Büyük şehirler dışında 51 ilde herkes serbest.