Mehmet Öz'den şok Erdoğan itirafı! Senden de bu beklenirdi

Pensilvanya'dan Cumhuriyetçi Parti'den Senato adayı Dr. Mehmet Öz, kendi partisindeki rakiplerinin kendisinin Türkiye bağını "ulusal güvenlik sorunu" yapma girişimlerine cevap verdi.

Seçildiğinde ABD'nin ilk Müslüman ve Türk Senatörü unvanına sahip olacak olan Öz, kendisine yönelik bu iddiaları şiddetle reddetti. Rakibi David McCormick'i bağnazlık yapmakla suçlayaz Öz; kökeniyle gurur duyduğunu söyledi.

Türk vatandaşlığına sahip olduğu ve Türk ordusunda görev yapıp, 2018 seçimlerinde oy kullandığı için eleştirilere uğrayan ABD doğumlu Öz, seçilirse Türk vatandaşlığından vazgeçeceğini açıklamıştı.

Öz'ün diğer rakibi eski Danimarka büyükelçisi Carla Sands da Öz'ün çifte vatandaşlığını öne çıkararak, Trump'ın "Önce Amerika" sloganın göndermede bulunduğu "Önce Türkiye" ifadesini kullandığı görüldü.

Seçim kampanyası için yoğun bir reklam kampanyası yürüten iş insanı McCormick, ABD medyasından da büyük destek görüyor.

Medya, Öz'ün Türk vatandaşlığını, Türk ordusunda askerlik yaptığını ve Türkiye ile mali bağlarını öne çıkarırken, McCormick'in Körfez Savaşı gazisi olduğunu vurguluyor.

Öz'ün Türkiye bağları sorgulanıyor

Bu arada Dr. Öz Senato'ya, Türkiye'de sahip olduğu mülklerini ve Türk Hava Yolları ile yaptığı reklam anlaşması olduğunu yazılı olarak bildirmişti.

Öz, çifte vatandaşlığını korumak için genç bir adam olarak Türkiye ordusunda görev yaptığını, seçilmesi halinde Türk vatandaşlığından çıkacağını ve bugüne kadar Türk vatandaşlığını, Alzheimer hastası olan annesiyle ilgili sağlık kararları vermesinde Türkiye'de yasal yetkiye sahip olması gerektiği için koruduğunu söylemişti.

Erdoğan karşıtı olduğunu kanıtlamak için kime oy verdiğini açıkladı

Dr. Öz'ün seçim kampanya merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye'de yapılan 2018 seçimlerinde oy kullanmayı düşünmediği ancak New York'taki Türk konsolosluğunda "Türkiye'deki Suriyeli mülteciler adına insani yardım çalışmalarını" tartışırken oy kullanmaya karar verdiğini söyledi. Kampanya Sözcüsü Brittany Yanick, Öz'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine oy verdiğini belirtti.

Öz, çifte vatandaşlığa sahip Amerikalıların diğer ülkelerdeki seçimlerde oy kullanmalarının alışılmadık bir durum olmadığına dikkat çekti.

Açıklamada; Türkiye'deki seçimlerde oy kullanmanın, "Dr. Öz'ün hiçbir zaman dahil olmadığı Türk hükümetinin siyasi çalışmalarına aktif olarak katılmaktan çok farklıdır" ifadesini kullandı.

KAYNAK: HABER7