Mehmet Öz'den skandal FETÖ güzellemesi: Gülen'e dokunulamaz!

Türk asıllı dünyaca ünlü doktor ve aynı zaman televizyon programcısı olan Dr. Mehmet Öz, ABD'de siyasete atılmıştı.

Cumhuriyetçi partiden aday olan ve Pensilvanya eyaletinden senatoya girmek için yarışa katılan Öz'ün, anketlerde önde olduğu belirtiliyor.

Amerikan Washington Post gazetesinden Josh Rogin'e konuşan Öz, tepki çekecek bir açıklama yaptı.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olduğuna ilişkin iddiaların inandırıcı olmadığını söyleyen Öz, Gülen'in dokunulmaz olduğunu ve Pensilvanya'da kalmaya devam edeceğini ifade etti:

"Gülen'e dokunulamaz. Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya'da kalmayı sürdürecek."

Haberde ayrıca, Öz'ün daha önce kendisine yakıştırılan "Erdoğan'ın adamı" ithamlarını yalanladığı, "Rusya'dan S-400 hava sistemlerinin alınmasına karşı olduğunu" söylediği hatırlatıldı.