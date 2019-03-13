0553 313 94 23

Mehmet Nil Hıdır; "Muğla halkının sırtındaki borç yükünü ancak biz alırız"

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.

13 Mart 2019 Çarşamba 00:37
Mehmet Nil Hıdır; "Muğla halkının sırtındaki borç yükünü ancak biz alırız"

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, Köyceğiz ’de seçim çalışmaları kapsamındabir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.


Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır Köyceğiz ’de ilk olarak seçim ofisi açılışına katıldı. Ardından Döğüşbelen, Zeytin Alanı, Büyük Karaağaç ve Toparlar Mahallesi’nde vatandaşlar ile buluştu.


Köyceğiz Seçim Ofisi açılışındavatandaşlara hitap eden Dr. Hıdır, Köyceğizhalkına AK Parti’nin hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını sordu. Vatandaşların yoğun tezahüratını memnuniyet ifadesi olarak kabul ettiğini belirten Dr. Hıdır " Köyceğiz ’e hizmet yakışmış, 31 Mart’ta Muğla’ya dainşaallah gönül belediyeciliğinin hizmetleri yakışacak" dedi.


"Su yüzde 50 ucuzlayacak"


Hafta sonu yaptıkları proje tanıtım toplantısına atıfta bulunan Dr. Hıdır, susuz Muğla ’ya önce Sandras Suyu’nu devletimizin 622 milyon liralık dev yatırımı ile getiriyoruz ardından da su ve atık su bedelinde yüzde 50 indirim yapacağız."ifadelerini kullandı.


Köylere, çiftçilere müjde üstüne müjde


Dr. Mehmet Nil Hıdır, Köyceğiz ’ den köylülere ve çiftçilere seslenerek milletin efendisi olarak tanımladığı köylüler için yapacaklarını sıraladı. Dr.Hıdır:"1-İçme suyu olmayan köy kalmayacak, 2- Köy meydanı, köy sokakları, mahalleler arası yollarda parkesiz köy kalmayacak. öy ve İlçeler arasındaki yollarda asfaltsız yol kalmayacak. 3-Tarımsal sulama göletleri ve kanalları ile susuz tarla kalmayacak, 4- İlçe merkeziile köyler arasında dolmuşu olmayan güzergah kalmayacak ki mevcut halde 150 köye zarar ederim diye hat koymayan bir belediye anlayışı ile yönetiliyor Muğla. Oysa belediyeler kar amacı güdemezler, millete hizmet ile yükümlülerdir. 5-Köy yerleşim alanları ve köy imar planı yapılmamış köy ve mahalle kalmayacak"dedi.


Yakın zamanda çiftçilerle ilgili vaadlerini de şoför esnafına yönelik yayınladığı gibi bir bildiri şeklindekamuoyu ile paylaşacaklarını belirtenDr.Hıdır "Muğla’daki belediyelerin yatırımlardan değil de kötü yönetimden dolayı oluşan borçlarını vatandaşın sırtına yüklemesine razı değiliz. Bunun için gerekeni ancak biz yaparız" diye konuştu.


Borç yükünü Muğlalı ’nın sırtından alacak başka biri varsa ona oy verin


Dr. Hıdır gerekeni ancak biz yaparız ifadesini ise şu sözlerle açıkladı "Bu borç Marmaris’ten kaynaklı bir borç, Osman Abi’nin kendi beyanı bu. Zamanında yapılandırması Cumhurbaşkanımızın emriyle yapılmıştı ancak Marmaris Belediyesi’nin yapılandırmaya sadık kalmaması dolayısıyla iptal oldu. Osman Abi geçen dönem 500 milyon borç ödemiş, bu yüzden ilçelere yatırımları durdurmuş. Önümüzdeki dönemde de 750 milyon lira borcu var Büyükşehir Belediyesi’nin ödemesi gereken. Bu demek oluyor ki, önümüzdeki 5 yıl daha ilçelere yatırım yok. Bu borcu vatandaşın sırtına yükleme yolunu seçen CHP belli ki hükümetten yardım istemeyecek. Kocadon desek, Bodrum’un hali ortada o da istemez, istese Bodrum için isterdi. Saatcı ise zamanında Fethiye Körfez temizliği için devletten yardım istemeyi "ben Medine fukarası değilim "diyerek reddetmişti. Ben de diyorum ki; Cumhurbaşkanımızın kapısında da yatarım, bakanlarımızın kapısına da giderim. Gerekirse Muğla halkının sırtından bu yükü almak için devlet kapısında dilenci de olurum. Bundan gurur duyarım"dedi.


Bağımsız aday kaypak siyaset peşinde aldanmayın, aldatılmayın


Dr.Hıdır, Köyceğiz ’de yaptığı konuşmasında Bağımsız Aday Saatcı ’yı işaret ederek " Belediye meclisi yok, arkasında teşkilatı yok. Büyükşehir’in yönetimi ilçe yönetimine benzemez. Yarın karşısında AK Parti’li, MHP’’li, CHP’li,İYİ Parti’li belediye meclis üyeleri olacak. Birinin evet dediğine öteki itiraz edecek. Üç defa bütçeye itiraz alır, bütçe onaylanmazsa başkanlığı düşecek. Kendi "yok" diyor ama çevresinden birçok kişi "seçilirse AK Parti ’ye geçecek" diye yalan söylüyorlar. Biz kendisini iki defa çağırdık. Bu saatten sonra bu olacak iş değil. Aldanmayın, kuru vaadlere kanmayın, aldatılmayın" diyerek Köyceğiz liler nezdinde tüm Muğlalı vatandaşları uyardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 00:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: 4 yaralı
    1. Kontrolden çıkan otomobil su kanalına..
    2. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir..
    3. ABD maslahatgüzarı, Sudan'da muhalif..
    4. ''Genç kadınlarımızın liderlik..
    5. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    6. Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti!
    7. Bakan Pakdemirli: "Patates üretiminin..
    8. Fransa, anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor
    9. Bakan Kasapoğlu’na Kızıltepe’de..
    10. Tunus'ta 12 bebeğin ölümü protesto..
    11. Mansur Yavaş'tan bir skandal daha!..
    12. Bakan Kasapoğlu, Mardinli gençlerle..
    13. Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika için..
    14. Katar Savunma Bakanı Atiyye ABD'li..
    15. Polonya’da öldürülen öğrencinin katili..
    16. Başkan Babaş: “Hem hizmet ürettik hem..
    17. Mehmet Nil Hıdır; "Muğla halkının..
    18. MAKÜ’de “Mehmet Akif’i Anlamak ve..
    19. Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik Türk..
    20. Milas’ta Mehmet Kocadon sevgisi
    21. CHP adayı Aras, ‘şeffaf’ belediyecilik..
    22. POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı
    23. Çember daralıyor: Guaido'ya 'sabotaj'..
    24. "İsrail'in Filistin topraklarındaki..
    25. Sudan ve Etiyopya sınırdaki sorunları..
    26. GÜNDEM ÖZETİ / 13 Mart 2019
    27. Üvey babasının kafasına bıçak saplayan..
    28. Bodrum’da tedavi altına alınan kedinin..
    29. GÜNCELLEME - Demet Akbağ'ın eşi trafik..
    30. Nijerya'da silahlı çetelere operasyon
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?