Mehmet Muş kimdir, nerelidir? Mehmet Muş hangi görevlerde bulundu?

Mehmet Muş hayatı | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Mehmet Muş'un kim olduğunu araştırmaya başladı. Mehmet Muş kim? Mehmet Muş hangi görevdeydi?