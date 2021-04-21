Mehmet Muş kimdir, nerelidir? Mehmet Muş hangi görevlerde bulundu?
Mehmet Muş hayatı | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Mehmet Muş'un kim olduğunu araştırmaya başladı. Mehmet Muş kim? Mehmet Muş hangi görevdeydi?
Mehmet Muş 1 Mayıs 1982'de Trabzon'un Sürmene ilçesinde dünyaya geldi. Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için ABD'ye gitmiştir. Washington Eyalet Üniversitesi Ekonomi Bilimleri Okulu'nda, Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Özel sektörde Bütçe Planlama ve Raporlama Uzmanı olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında ekonomi doktorasını tamamladı.
12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'den İstanbul Milletvekili olarak seçildi. TBMM’ de Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptı. Aynı dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde bulundu. NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği’nin yanı sıra AK Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.
Numan Kurtulmuş'un Başbakan Yardımcılığı görevine atanmasından sonra, 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Kongresinde Ekonomiden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.
12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Genel Kurulunda yeniden AK Parti MKYK üyeliğine seçilmiştir.
TBMM'nin 26 ve 27. dönemlerinde AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürütmüştür.31 Mart 2021 tarihinde grup başkanvekilliği sona ermiştir.
Mehmet Muş, 21 Nisan 2021'de Ruhsar Pekcan'dan boşalan Ticaret Bakanlığına atandığı. Mehmet Muş, evli ve 1 çocuk babasıdır.