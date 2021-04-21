  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Mehmet Muş kimdir, nerelidir? Mehmet Muş hangi görevlerde bulundu?
Biyografi

Mehmet Muş kimdir, nerelidir? Mehmet Muş hangi görevlerde bulundu?

Mehmet Muş hayatı | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Mehmet Muş'un kim olduğunu araştırmaya başladı. Mehmet Muş kim? Mehmet Muş hangi görevdeydi?

Yeniakit Publisher
2021-04-21 09:28:00 -
Mehmet Muş kimdir, nerelidir? Mehmet Muş hangi görevlerde bulundu?

Mehmet Muş 1 Mayıs 1982'de Trabzon'un Sürmene ilçesinde dünyaya geldi. Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için ABD'ye gitmiştir. Washington Eyalet Üniversitesi Ekonomi Bilimleri Okulu'nda, Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Özel sektörde Bütçe Planlama ve Raporlama Uzmanı olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında ekonomi doktorasını tamamladı.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'den İstanbul Milletvekili olarak seçildi. TBMM’ de Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptı. Aynı dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde bulundu. NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği’nin yanı sıra AK Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Numan Kurtulmuş'un Başbakan Yardımcılığı görevine atanmasından sonra, 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Kongresinde Ekonomiden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Genel Kurulunda yeniden AK Parti MKYK üyeliğine seçilmiştir.

TBMM'nin 26 ve 27. dönemlerinde AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürütmüştür.31 Mart 2021 tarihinde grup başkanvekilliği sona ermiştir.

Mehmet Muş, 21 Nisan 2021'de Ruhsar Pekcan'dan boşalan Ticaret Bakanlığına atandığı. Mehmet Muş, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Derya Yanık kimdir? Derya yanık hangi görevlerde bulundu?
Derya Yanık kimdir? Derya yanık hangi görevlerde bulundu?

Biyografi

Derya Yanık kimdir? Derya yanık hangi görevlerde bulundu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını olanlara ABD'li analistlerden bomba uyarı!
Ekonomi

Altını olanlara ABD'li analistlerden bomba uyarı!

JP Morgan analistleri, altının geleceğine dair beklentilerini açıkladı. Aynı zamanda altın fiyatları bugüne yükselişle başladı. İşte güncel ..
Kabinede değişiklik! Bazı Bakanlar değişti
Gündem

Kabinede değişiklik! Bazı Bakanlar değişti

Resmi Gazete'nin son sayısında bazı bakanlıklarda değişikliğe gidildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verildi. Bu suretle boşa..
21.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi
Oruç

21.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay