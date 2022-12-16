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Siyaset Mehmet Muş: İhracatta hedefin altında kalmayacağız
Siyaset

Mehmet Muş: İhracatta hedefin altında kalmayacağız

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracat rakamlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 11:27:00 -
Mehmet Muş: İhracatta hedefin altında kalmayacağız

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'ne katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracat konusunda net mesajlar verdi.

Bakan Muş: "Yılın tamamlanmasına 15 gün kaldı, ihracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız." dedi.

Bakan Muş, stokçulukla mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, "Stokçuluk yapanlar sonuçlarına katlanacak" dedi.

Enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajlar veren Bakan Muş, "Enflasyonda da düşüşü yakalayacağımız düşünüyorum. Bu bir süreç istiyor. Belirli bir periyot içerisinde normalleşmeye gitmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

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