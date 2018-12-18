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Mehmet Murat Çalık kimdir nerelidir?

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak merak edilirken, İstanbul Beylikdüzü Mehmet Murat Çalık oldu. Peki Mehmet Murat Çalık kimdir? Mehmet Murat Çalık görevi neydi?

18 Aralık 2018 Salı 19:49
Mehmet Murat Çalık kimdir nerelidir?

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak merak edilirken, İstanbul Beylikdüzü Mehmet Murat Çalık oldu. Peki Mehmet Murat Çalık kimdir? Mehmet Murat Çalık görevi neydi?

CHP Parti Meclisi 18 AralıkSalı 2018 tarihinde yerel seçimlerde CHP'nin belediye başkan adaylarını belirlemek için toplantı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu'ndan boşalan koltuğa ise CHP'den Mehmet Murat Çalık aday oldu. Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Danışmanı - Teknik Koordinatör olarak görev yaptı. Aslen Trabzonludur. İTÜ mezunudur. 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 19:49
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. Mehmet Murat Çalık kimdir nerelidir?
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