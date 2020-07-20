Mehmet Metiner'den Süleyman Soylu açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner arasında tartışma yaşanmıştı. Metiner, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı tartışma ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
Metiner, tweetinde şunları kaydetti:
"Buradan duyuruyorum: Soylu bakanımızla yaşadığımız tatsız tartışma ikimizi ilgilendirir. Biz abi-kardeşiz. Bu tartışmayı fırsat bilip üzerimizden hesaplarını görmek isteyen medyadaki o çakallar bilsinler ki biz bir ve beraberiz. Çakalların oyununu bozarız."