Mehmet Metiner'den Süleyman Soylu açıklaması

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı tartışma ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Metiner, tweetinde şunları kaydetti:

"Buradan duyuruyorum: Soylu bakanımızla yaşadığımız tatsız tartışma ikimizi ilgilendirir. Biz abi-kardeşiz. Bu tartışmayı fırsat bilip üzerimizden hesaplarını görmek isteyen medyadaki o çakallar bilsinler ki biz bir ve beraberiz. Çakalların oyununu bozarız."