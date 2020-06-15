Mehmet Metiner’den sert tepki: Bu isim milletvekili olmayı hak etmiyor
AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, HDP'nin provokatif yürüyüşü öncesi bir provokasyona daha kalkışan HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'na tepki gösterdi.
HDP'nin provokatif yürüyüşü öncesi bir provokasyona daha kalkışan HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, kadın polise saldırdı.
Piroğlu, kullandığı tekerlekli sandalyeden çekiştirdiği kadın polisi daha sonra itmeye kalktı.
Görüntüleri sosyal medya hesabından alıntılayan AK Partili eski vekil Mehmet Metiner, "Bir kadına el kaldırmak... Bir kadın polise el kaldırmak... Bu kişi bir milletvekili olmayı hak etmiyor... Mecliste “Kanlı Gezi gelecek!” tehdidi savuran sözlerinden sonra kadın polise saldıran HDP’li bu vekil için gereken neyse yapılmalı" dedi.