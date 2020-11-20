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Siyaset Mehmet Metiner'den olay sözler: Bu ismin Reis'e sadakati sahtedir
Siyaset

Mehmet Metiner'den olay sözler: Bu ismin Reis'e sadakati sahtedir

AK Partili eski vekil Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın ABD'de başkan seçilen Joe Biden'a yönelik mesajlarına sert çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 17:28:00 -
Mehmet Metiner'den olay sözler: Bu ismin Reis'e sadakati sahtedir

Dün Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliyesini isteyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, bugün de yeni ABD Başkanı Joe Biden'a methiyeler dizdi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Mehmet Metiner, Bülent Arınç'a tepki gösterdi.

Mehmet Metiner açıklamasında, "15 Temmuz’da FETÖ’cü uşakları aracılığıyla yapamadığını seçilmesi halinde siyaset yoluyla yapacağını, yani REİS’i alaşağı edeceğini söylüyor. Bunu diyen birine güzelleme yapan birini asla kendimizden bilmeyiz. Tercihi Biden’dan yana olanın Reis’e sadakati sahtedir" ifadelerini kullandı.

Rotanın asıl sahibi...

Metiner ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımızın “yeni dönem” vurgusu yaptığı bu günlerde Arınç’ın çıkıp bugüne kadar Reis’in ve AK Parti’nin dediklerinin tam tersini söyleyebiliyor olması, yeni döneme rota çizme cüretinin ötesinde bir anlama sahiptir. Bu açıklamalarla çizilen rotanın asıl sahibi bellidir. Arınç’ın dediklerinin tıpkısının aynısını kimin ve hangi odakların dillendirdiğine bakınız, çizilmek istenen rotanın asıl sahibini görürsünüz. Sahi Kemal Kılıçdaroğlu’na niye kızıyorsunuz ki bu durumda? Veya Gül-Babacan ve Davutoğlu’na?

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