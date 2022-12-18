Mehmet Metiner'den "Kürt provokasyonuna" ilişkin açıklama! "Erdoğan'a düşmanlık eden Kürt'ün..."

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Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DEM), "Türkiye Yüzyılı’nda Kürtler" isimli panel düzenledi.

Panelde konuşan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, "Kürt sorununu Karadenizli bir yiğit çözdü. O yiğidin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

HDP'nin başını çektiği "Kürt sorunu" provokasyonuna değinen Mehmet Metiner, "Erdoğan'a düşmanlık eden Kürt'ün Kürtlüğü şüphelidir. Böyle bir Kürt hassasiyeti olmaz." ifadelerini kullandı.

DEMBİR-DEM Başkanı Mehmet Metiner, şöyle konuştu:

Eğer bu ülkede bir Kürt, kürt inkarını, asimilasyonunu sonlandıran, 90'lı yıllarda beyaz Toroslar ile özdeşleşmiş, zulüm düzenini paramparça eden Recep Tayyip Erdoğan'a karşı düşmanlık yapıyorsa ey Kürt kardeşim bilesin ki, Erdoğan'a düşmanlık eden Kürt'ün Kürtlüğü şüphelidir. Böyle bir Kürt hassasiyeti olmaz.

Kürt kardeşlerimizin de Türkçe'yi tıpkı Kürtçe gibi kendi anadilleri olarak gördüğüne inanıyoruz. Nedir bu resmi dil? Batı'ya ait ne kadar tanımlama varsa üzerimize boca etmişler. Tabelada Arapça yazılsa ne olur? Kürtçe yazılsa ne olur? Biz Türkçe'ye sadece resmi dilimiz olarak bakmıyoruz. Kürt kardeşlerimizin de Türkçe'yi tıpkı Kürtçe gibi kendi anadilleri olarak gördüğüne inanıyoruz. O yüzden yaşasın Türk ve Kürt kardeşliği diyoruz.