Mehmet Metiner'den Karamollaoğlu'na sert sözler: Siyasi bir zavallısın

AK Parti eski milletvekili ve Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, kendisini hedef alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na tepki gösterdi.

Metiner, "Şimdi kalkmış utanmadan HADEP/PKK üzerinden adımızı kirletmeye çalışıyorsun. Ya sen ne zavallı bir adamsın Temel Efendi!. Benim geçmişimde PKK yok. Kendimi bildim bileli İslâmi geleneğe mensubum. Erbakan Hocamızla başlayan ve Erdoğan’la zirveye ulaşan o kutlu davanın bir neferiyim. Doğrudur: HADEP’te 11 aylık gibi kısa bir süre başkan yardımcılığı yaptım. O vakitler AK Parti kurulmamıştı" dedi.

Mehmet Metiner'in "Bak Temel Efendi sana diyorum!" başlıklı yazısı...

"Kaç gündür benim ismim üzerinden kirli bir algı operasyonu sürdürüyorsun. Sana yakıştırıyorum. Kendimi sana karşı savunacak değilim. Çünkü sen gözümde siyasi bir zavallıdan öte bir şey değilsin artık.

Erdoğan düşmanlığının seni ve senin gibileri savurduğu yer tam bir utanç abidesidir. İplerini ABD’nin elinde tuttuğu bilumum Erdoğan düşmanlarıyla tuttuğun yol bizim eski yolumuz değil. Demek ki tarlanız çok eskiden sürülmüş de bizim haberimiz yokmuş! Erbakan Hocamız ve milli görüş davamız adına tam bir utanç abidesisiniz. Kimlerle kirli işbirliği içinde olduğunuzu bu aziz millet görüyor. Maskeniz düştü sizin. Bir kolunuzda Pensilvanya, bir kolunuzda Kandil. Erbakan Hocamızın iktidarını deviren güçlerle kol kolasınız.

15 Temmuz gecesi elindeki rakı kadehiyle kutlama yapan CHP zihniyetiyle tam bir zillet-illet ittifakı içindesiniz. Adana’da şehit yakını kardeşimize hayasızca saldıran o Kandil destekli CHP zihniyetiyle kol kolasınız. Pensilvanya’nın siyasi şubeleriyle bir arada Erdoğan’ın iktidarını sonlandırma hesabı yapıyorsunuz. Ateist bir terör örgütünün siyasal kolu ile kirli bir ortaklık içindesiniz.

Erbakan Hocamızın sıkça tekrarladığı Peygamber hadisini bak sana hatırlatıyorum Temel Efendi: 'Kişi sevdiği ile beraberdir.' Sevip ortaklık kurduğun çevrelerle inşaallah öte dünyada da haşrolursun. Bak, ismimi kirli bir algı operasyonuna alet kılmadan önce bin düşüneceksin. Bin düşüneceksin, öyle konuşacaksın… Ben ki 15 yaşından itibaren ömrünü bu davaya adamış biriyim. Seni de bilirim, seninle yol yürüyenleri de. Yaşça büyüğümüz olduğunuz için peşinizden koşturduğumuz Akıncı gençleriz biz. Bedel ödemiş gençleriz... Çocuklarımızın nasıl büyüdüğünü görmeden davası için bedel ödeyenlerdeniz. Şimdi kalkmış utanmadan HADEP/PKK üzerinden adımızı kirletmeye çalışıyorsun. Ya sen ne zavallı bir adamsın Temel Efendi!

Benim geçmişimde PKK yok. Kendimi bildim bileli İslâmi geleneğe mensubum. Erbakan Hocamızla başlayan ve Erdoğan’la zirveye ulaşan o kutlu davanın bir neferiyim. Doğrudur: HADEP’te 11 aylık gibi kısa bir süre başkan yardımcılığı yaptım. O vakitler AK Parti kurulmamıştı. Bak Temel Efendi bilmiyorsan öğren: Benim başkan yardımcılığı yaptığım dönemde Öcalan yakalanmıştı. Terör örgütü silahlarını susturmuştu. Onun siyasal partisi PKK’nın elindeki silahların bırakılması için mücadele veriyordu. Her türlü etnik ve siyasal bölücülüğe ve silahlı mücadeleye karşı olduğunu söylüyordu. Tek devlet, tek vatan, tek bayrak ve tek millet diyordu. Bu çerçevede 'Türkiye’nin Partisi' olmak için katkı istiyordu.

Benim o kısa süreçte sunduğum katkı bu siyasal anlayışa idi. O günkü HADEP asla bugünün HDP’si değildir. Bak sana söylüyorum Temel Efendi: Sen, elinde ABD silahı olan ve üstünde ABD bayrakları olan bir terör örgütünün siyasi partisiyle işbirliği yapıyorsun. O örgüt bugün Türkiye ile savaş halinde. Elinden kan damlıyor. İşbirliği yaptığın HDP ise sırtını o eli kanlı ABD lejyoneri örgüte dayadığını söylüyor. Liderimiz Erdoğan bu kirli ittifakı deşifre ederken sen kalkıp ismim üzerinden yanlış bir ilinti kurarak gündem saptırmaya çalışıyorsun. Bilerek çarpıtıyorsun ve kirli ilişki ağını ismim üzerinden maskelemeye çalışıyorsun. Üst akıl tarafından tarlası sürülmüş bir zavallısın sen! Sana artık acımıyorum. Çünkü sen bilinçli bir elemansın. Tıpkı Pensilvanya’daki o zatı na-muhterem gibi! Nasıl vaktinde size 'abi' demişiz, arkanızdan yürümüşüz ona yanıyorum, çok yazık! Sen ve senin gibiler samimiyetimizin katilisiniz! İçimizdeki hainlerin defterini bu aziz millet yakında dürecektir elbet!"