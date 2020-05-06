Mehmet Metiner'den CHP'ye darbe suçlaması
AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner katıldığı bir televizyon programında, "CHP'nin ne kadar darbe sevici bir parti olduğunu biliriz" diyerek son dönemdeki darbe göndermelerini kınadı.
Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti iktidarına yönelik darbe iddialarına tepki gösteren, AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner katıldığı bir televizyon programında, "CHP'nin ne kadar darbe sevici bir parti olduğunu biliriz" diyerek son dönemdeki darbe göndermelerini kınadı.