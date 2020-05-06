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Gündem

Mehmet Metiner'den CHP'ye darbe suçlaması

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner katıldığı bir televizyon programında, "CHP'nin ne kadar darbe sevici bir parti olduğunu biliriz" diyerek son dönemdeki darbe göndermelerini kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 01:26:00 -

Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti iktidarına yönelik darbe iddialarına tepki gösteren, AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner katıldığı bir televizyon programında, "CHP'nin ne kadar darbe sevici bir parti olduğunu biliriz" diyerek son dönemdeki darbe göndermelerini kınadı.

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