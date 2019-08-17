Mehmet Metiner’den Bülent Arınç'a tepki: 'Erdoğansız AK Parti’ operasyonunda başı çeken siz değil miydiniz?

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr’ye konuşan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’a çok sert sözlerle yüklendi.

Metiner’den Arınç’a tepki: Niye iri iri laflar ediyordunuz?

Yeni parti kurma çalışmalarında bulunan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na yönelik açıklamalarda bulunan Bülent Arınç’ı eleştiren Mehmet Metiner, “Açıklamaya bak ya… Bir de onaylasaydınız, onayladığını açıklasaydınız... ‘Elimden gelen budur’ diyor bir de. Güler misin ağlar mısın? Elinden gelen buysa niye iri iri laflar ediyordunuz? Kendinizi olduğunuzdan farklı gösteriyordunuz? Kendinize farklı bir misyon biçiyordunuz? ‘Özgül ağırlığınız’ bu mu, bu kadar mı? Kimin üzerinde ağırlığınız var doğrusu çok merak ediyorum. Saadet tabanı üzerinde mi? Peki onlar niye Ak Parti’ye oy vermediler? Çok merak ediyorum: sözünüz kime geçiyor? Hiç kimseye geçmiyorsa ve artık elinizden de başka bir şey gelmiyorsa büyük laflar etmemenizi salık veririm.”

“Hiç konuşmayınız bari”

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın “Reis çağrı yapsın Babacan-Davutoğlu gibiler geri döner!” şeklindeki sözlerini hatırlatan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Kendinizde Reis’in çağrı yapması halinde onları geri getirme gücünü görüyordunuz? ‘Gider görüşür konuşur ikna ederim!’ diyordunuz. Reis çağrı yaptı lakin onlar gelmediler. Siz gidip görüştünüz, ikna edip getiremediniz. Şimdi de kalkıp ‘Onaylamıyorum, elimden gelen budur!’ diyorsunuz. Sus hiç konuşma daha iyi…”

Arınç’a seslenen Metiner: Siz de Reis gibi mi düşünüyorsunuz?

Türkiye’nin FETÖ ile mücadele sürecinde Bülent Arınç’ın toplumu geren ve rahatsız eden açıklamalarda bulunduğuna dikkat çeken Mehmet Metiner, “İlginç olan şu: FETÖ ile mücadele sürecinde Reis’e ağız dolusu saydıran, hatta daha ileri giderek ‘mağduriyet edebiyatı’ üzerinden ‘avukatlık cübbemi giydirmeyin bana!’ biçiminde tehditler yağdıran birinin nedense Babacan ve Davutoğlu bahsinde pek bir mülayim olmasıdır. Her birimize karşı nasıl haşin ve şedit olduğunu bildiğimiz o adamın Davutoğlu-Babacan hakkında sadece ‘Yanlış yapıyorlar, onaylamıyorum!’ demesi elbette dikkat çekicidir. Sormak lazım: Reis onları ihanetçi olarak görüyor. Siz de bu konuda Reis gibi mi düşünüyorsunuz?”

“Arınç, ‘Erdoğansız AK Parti’ operasyonunda başı çekti”

Bülent Arınç’a yönelik sert eleştirilerini sürdüren Mehmet Metiner, “Bu adamın Davutoğlu Genel Başkan ve Başbakan iken kurulduğu Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet sözcülüğü koltuğunda Reis’i nasıl siyaseten etkisizleştirmeye çalıştığını unutmadık. Reis’i Külliye’nin duvarları arasına sıkıştırarak ‘Erdoğansız AK Parti’ operasyonunda başı çeken siz değil miydiniz? Bu adamın o dönemde Davutoğlu’nun gözdesi olduğunu da biliyoruz. Reis’in ipini çekecek Yüce Divan oylamasında evet dediğini de. Babacan’la özel hukuku ve ilişkileri de herkesin malumu.” şeklinde konuştu.

“Burnuma çok kötü bir tezgah kokusu geliyor”

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’a yönelik eleştirilerini şöyle tamamladı:

“Burnuma çok kötü bir tezgah kokusu geliyor. Karşıymış gibi görünüp onların değirmenine su taşımak gibi. Yeri geldiğinde ‘Reis isteseydi, vaktinde onları çağırıp gönüllerini alsaydı, onlar ayrılmazlardı.’ türünden sözlerle Reis’i bu ayrılmaların sorumlusu olarak göstermek… İçimdeki ses, içerde mecburiyetten veya başka nedenle kalanların vakti geldiğinde asıl darbeyi indireceklerini söylüyor. İnşallah yanılırım. Bana sanki ayrılarak birileri de kalarak Reis’i bitirme planı yapmaya çalışıyorlar gibi geliyor. Dediğim gibi İnşaallah yanılırım. Lakin herkes bilsin ki Reis’i yedirmedik. Yedirmeyiz. Ne ayrılan hainler ne de onlara karşı himayeci pozlarda konuşanlar ne de hala içerde başka hesaplar yapanlar asla amaçlarına ulaşamayacaklardır. Bu millet 15 Temmuz’da nasıl ki Reis’ini yedirmediyse içimizdeki hainlere de asla yedirmez.”