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Mehmet Metiner’den Arınç’a ‘Bülent Turan’ tepkisi: Haddini bil Bülent Arınç!

Bülent Arınç, “AK Partili” gibi görünüp fitne saçmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı, AK Parti ve MHP’den gelen tepkilere aldırış etmeyen Arınç’ın Ahmet Türk’ü aklamaya çalışan sözlerine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ı “Sana yazık olur” sözleriyle tehdit etti. AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner ise “Haddini bil Bülent Arınç. Malum çevrelere güvercin, ömrünü bu davaya adamış Bülent Turan’a karşı şahin kesilme.” sözleriyle Bülent Turan’a destek verdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 19:29
Mehmet Metiner’den Arınç’a ‘Bülent Turan’ tepkisi: Haddini bil Bülent Arınç!

 Mehmet Özmen  Ankara 

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Bülent Arınç’ın, yerine kayyım atanan HDP/PKK’lı Mardin Büyükşehir Belediye eski Başkanı Ahmet Türk ile ilgili sözleri sonrası tepkiler artarak devam ediyor.

Metiner’den Arınç’a: Bülent Turan herhangi biri değildir!

Bülent Arınç’ın AK Parti’ye öteden beri zarar verdiğini ve sürekli fitneye neden olan çıkışlarda bulunduğuna dikkat çeken Mehmet Metiner, şöyle konuştu:

Bülent Turan kardeşimize yaptığınız itibar suikastı, tam da hizmet ettiklerinizin bir yöntemidir. Bülent Turan herhangi biri değildir. Ömrünü bu davaya adamış bir kardeşimize yönelik sözleri söylemeden önce Bülent Arınç’ın gidip aynaya bakması ve kimlere hizmet ettiğini gözden geçirmesi gerekir.

“‘Cübbemi giyerim ha!’ diyen Bülent Arınç’tı!“

AK Parti tabanında ve parti içinde Bülent Arınç’a yönelik çok ciddi tepkilerin olduğunu ve Bülent Turan’ın ise grup başkanvekili olarak konuştuğunu hatırlatan Mehmet Metiner,Geçmişte FETÖ’cülere nasıl arka çıkan, ‘cübbemi giyerim ha!’ diyerek liderimize aba altından sopa gösteren ve ‘Erdoğansız Ak Parti!’ operasyonunda başı çeken birinin Bülent Turan gibi medarı iftiharımız bir yöneticimize bu üslupla saldırması asla kabul edilemez.” şeklinde konuştu.

“Türk ve Kaftancıoğlu’na güvercin, Bülent Turan’a karşı şahin!”

Bülent Arınç’ın HDP/PKK sözcülüğüne soyunmasını bir bakıma manidar bulduğuna işaret eden Mehmet Metiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimi gecesi ve öncesine baktığımızda PKK ile FETÖ’nün kol kola olduğunu görüyoruz. Ahmet Türk ve Kaftancıoğlu’na güvercin olacaksınız Bülent Turan’a karşı şahin! Kibirli, aşağılayıcı ve tehditkar bir dille Bülent Turan’a yapılan bu saldırı, yapanın kişiliğini ele veriyor.”

“Partimiz artık kripto ve fitneci unsurlardan arındırılmalıdır”

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, son çıkışlarıyla adı “fitnebaz”a çıkan Bülent Arınç’a yönelik sözlerini şöyle tamamladı:

Arınç’ın kullandığı bu yöntem bize yabancı değil. Fetöcülerden biliyoruz biz bu itibarsızlaştırma yöntemini. Çanakkalelilerin buna alet edilmesi ayrıca üzücü. Dedikodular üzerinden itibar suikastı yapmak zavallılıktır. Biz Bülent Turan’ı da biliriz, ona FETÖcü yöntemle saldıran zatı da. Hesap vermesi gereken birinin üsttenci bir dille hesap sormaya kalkışması kibrin ötesinde bir operasyondur. Partimizin içine fitne salmaktır. Ayrılıp gidenlerden daha fazla zarar vermektir. Partimiz artık kripto ve fitneci unsurlardan arındırılmalıdır. Bülent Turan’ın şahsında hepimize yapılan bu saldırı asıl haddi aşmaktır.

Bülent Turan ne demişti?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç’ın HDP’li Ahmet Türk ile ilgili sözlerine tepki göstererek, “Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk'ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu.” demişti.

Arınç, Bülent Turan’ı ‘Sana yazık olur’ sözleriyle tehdit etti!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın “Hadi oradan yahu.” şeklindeki sözlerine tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, “Bülent Turan, benim sana bir ağabeyin olarak tavsiyem budur. Boyundan büyük işlere karışma. Bilmediğin işlere karışma. Sonra ayıp olur. Sen zaman zaman böyle çıkışlar yapıyorsun. Sivrisinek ısırığı kadar beni ilgilendirmez. Sana yazık olur. Herkes haddini bilsin. Bende bileyim. Bülent Turan da bilsin. Başka partilerin başka temsilcileri de bilsin.” şeklinde küstahça bir çıkışta bulundu.

Bahçeli de tepki gösterdi: Arınç bir kenara oturmalı!

Öte yandan, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk için sözlerini eleştiren MHP lideri Devlet Bahçeli ise, "Bülent Arınç Bey bir kenara oturmalı ya Bursa’ya ya Manisa’ya yerleşmeli" sözleriyle tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 19:29
  1. Manisa
  2. Çanakkale
  3. Bursa
  4. Ankara
  5. Bülent Arınç
  6. Ahmet Türk
  7. AK Parti
  8. Mehmet Metiner
  9. Bülent Turan
  10. Mardin Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

  • Şimdi kavganın tadını çıkarın!Şimdi kavganın tadını çıkarın!18 dk önce
    Davutoğlu, AKP'yi sandığa gömmek üzere kılıçları çekti.
  • SOKAĞIN SESİSOKAĞIN SESİ21 dk önce
    TURAN, ÇOK DEĞERLİ BİR BEYEFENDİ, DAVA ADAMI, GENÇ DİNAMİK LİYAKATLI BİR KİŞİ. BARİNÇ KİBİRLİ, RÜZGARA GÖRE YÖN DEĞİŞTİREN, LİDERE VE PARTİYE ZARAR VEREN 70 YAŞI GEÇMİŞ ! SAĞLIK RAPORU AKIL YERİNDE RAPORU ALMASI GEREKİR! FETÖ DEN AKLANMAYA İHTİYACI VAR!! BARİNÇ "1976 DA FGÜLEN İN DİZİNİN DİBİNDE BÜYÜMÜŞ" KENDİ SÖYLEDİ,  ŞİMDİ KURTULMAK İÇİN ÇIRPINIYOR, ÇIRPINDIKÇA BATIYOR.
  • vatandaşvatandaş22 dk önce
    mehmet metinersenin çumhurbaşkanımız için neler söylediğini de çok iyi biliyoruz.zaten partinin bu duruma gelmesi de sizin gibi tipler yüzünden .. Allah selamet versinne diyelim..
  • Tata TongaTata Tonga23 dk önce
    Mehmet Metinerin Arınç ile uğraşaşmasına eyvallah da TRTişine de bir el atsa... Kırmızı bültenle aranan terörist Osman Öcalana ifade özgürlüğü varmış... TRT osman öcalanın ifade özgürlüğünü icra etmiş. TRT hakkında soruşturmama kararı verilmiş... mehmet metiner bu konuda ne düşünüyor? Hep Arınç hep Arınç. ne olacak bu TRT?
  • GENÇTÜRK GENÇTÜRK 24 dk önce
    BülentArınç'ınAk partide yeri olmamalıdır. Bu gibi tipler yüzündenak partiden soğuduk. Vatandaşolarak söylüyorumARINÇ GILLERgibi insanlaroldukçaak parti çokdaha oy kaybedecek.
  • MikiforovMikiforov30 dk önce
    Zurnanın zırt dedigi yer işte kripto ve fetöcüler ... zemini ekremli chp ye kaydırdı müslümanlar gözünde akp yi bitirdi zararlı ve hatalı poltikalara öncülük ettiler.k

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