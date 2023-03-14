Mehmet Metiner'den AK Parti'ye şok uyarı! O isimler tekrar listeye konulursa tokat sert olur

AK Parti eski milletvekili, Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner seçimler öncesinde AK Parti'ye aday listeleri konusunda dikkat çeken uyarılar yaptı. "Bu dönem, şayet milletin istemediği isimler tekrar listelere konulursa milletin tepkisi bu kez çok daha sert olur" diyen Mehmet Metiner, hangi tiplerin tekrar aday gösterilmemesi gerektiğini ise şöyle özetledi:

İki tip insan listelerde olmamalı...

"- Bu süreçte iki şeye dikkat etmek şart. Birincisi, yaltaklanan insanlara. Zira yalaka ve yaltaklanan insanlardan kimseye hayır gelmez. İkincisi, kendinden başka herkese atıp tutan itibar suikastçılarına. Zira bu karakterde olan insanlar bu huylarını herkese karşı tehlikeli biçimde sürdürürler.

Mücadele çok sert ve çetin geçecek

- Bu iki insan tipi girdiği her yeri çürütür ve türlü fitnelere sebebiyet verir. Bu tür insan tipleri asla emin-güvenilir değildir. Vakti zamanı geldiğinde el öpüp yaltaklandığı insanlara ihanet etmekte de hiçbir sakınca görmezler. Yola emin insanlarla çıkmak lazım. Hele de mücadelenin çok sert ve çetin geçeceği bu konjonktürde.

Milletin adamları yerine kendi adamlarını...

- AK Parti’nin mümeyyiz bir vasfı; milletin değerleriyle ve milletin adamlarıyla siyaset yapması oldu. İktidar yılları uzadıkça değerlerden bir parça uzaklaşma ve bu bağlamda millete tepeden bakma illeti baş gösterdi. Milletin adamları yerine kendi adamlarını millete rağmen aday göstererek seçtirme yanlışına gidildi.

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Yukardan dayatıldı, Reis'in hatırına...

- Milletin istemediği isimler yukarıdan adeta dayatıldı. 3 dönem kuralı ahbap-çavuş ilişkileri dolayısıyla askıya alındı. Millet bugüne kadar Reis’in hatırına istemediği isimleri listede görse bile çoğunlukla oy verdi. Vermeyenler ve dahi küsüp darılanlar da olmadı mı? Çok sayıda hem de.

Reis'ten yana sorun olmaz ama...

- Şimdi sahada gördüğüm o ki, bu dönem, şayet milletin istemediği isimler tekrar listelere konulursa milletin tepkisi bu kez çok daha sert olur.

- Sahada ve gönüllerde yeri olmayanların listelerde de yeri olmamalı. Olursa ne mi olur? Diyeyim peşin peşin: Reis’ten yana sorun olmaz ama AK Parti hiç ummadığı sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. Bu da yeni bir sistemik krize yol açar.

3 dönem kuralı herkese işletilmeli...

- O yüzden diyorum ki, 3 dönem kuralı mutlak surette uygulanmalı. 4 ve 5 dönemdir vekillik yapanlar kesinlikle liste dışı bırakılmalı. Kuralın istisnası olursa, kurala ve kuralın uygulayıcılarına güven ortadan kalkar. Bunun sonuçları da dramatik olur.

- Bir de milletin istemediği isimler zinhar aday gösterilmemeli, milletin adamlarıyla yol yürünmeli. Bu konuda gösterilecek ihmalkârlık veya zaaf, AK Parti açısından pek de hayırlı olmaz.

AK Parti Kürtler için iki şey yapmalı...

- AK Parti’nin hem kendi içindeki Kürtleri tutabilmek, hem de itikatta AK Partili ama amelde HDP’li olan sözünü ettiğim Kürtleri kazanabilmek için yapacağı iki şey vardır: Kürtlerin dilleriyle ilgili meşru taleplerini o kuşatıcı-birlikçi anlayışı çerçevesinde karşılayacak bir duruş sergilemesi, PKK/HDP dolayısıyla kimi çevrelerde beliren Kürtlere yönelik ötekileştirici dili kıracak birlikçi ve eşitlikçi kardeşlik anlayışını öne çıkartması ve Kürtlerin asıl partisinin AK Parti olduğunu gösterecek bir temsili görünür kılması.

- Dost acı söyler ama hakikati söyler. Testi kırıldıktan sonra söylenecek sözlerin de, atılacak tokadın da pek bir hayrı olmaz, biline."